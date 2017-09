Seguire la moda? Sì, ma senza troppo soffrire... Istockphoto 1 di 4 Istockphoto 2 di 4 Istockphoto 3 di 4 Istockphoto 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

E' così, purtroppo: non sempre seguire la moda va di pari passo con il prendersi cura della nostra salute. Del resto, a ognuno il suo lavoro: gli stilisti pensano a farci belle "fuori" e i medici si preoccupano di farci stare bene "dentro".

Tutto corretto, purché a farne le spese non siamo proprio noi, incallite fashioniste.

Mal di schiena, cervicale, dolori alle articolazioni: scarpe non adatte, borse che contengono più roba di quella di Eta Beta, pantaloni skinny che più aderenti non si può, sono sul banco degli imputati.

Ecco dunque come difendersi dalle insidie della moda:



Sexy sì, ma... : quanto ci piacciono gli slip ricamati e l'intimo che ci fa sentire super attraenti! Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che è ormai acclarato che l'intimo sintetico con molte parti in pizzo, e a maggior ragione se è troppo stretto, sia una delle principali cause del fastidioso prurito intimo (ma anche di infezioni più serie, come la candida). Un buon compromesso è quello quindi di affidarsi all'intimo di cotone tutti i giorni e lasciare al fine settimana o a una serata piccante la nostra biancheria più seducente.



Tacchi, belli e pericolosi: l'andatura su un tacco vertiginoso è davvero quanto di più sexy si possa immaginare. La lunghezza delle nostre gambe sembra infinita e per molte i centimetri che i tacchi ci regalano sono una vera benedizione. Tuttavia, il dolore che si prova camminando su un tacco 12 è un campanello d'allarme. Il nostro piede, che non è fatto per restare a lungo in una posizione tanto innaturale, scivola in avanti nella scarpa, costringendo le dita ad assumere una forma scorretta e a doversi fare carico di tutto il peso del corpo. Conseguenze? Danni alla schiena, alle ginocchia e ai fianchi. Anche in questo caso, limitiamo l'uso dei "trampoli" alle serate più importanti e al fine settimana, prediligendo calzature confortevoli, ma non per questo meno alla moda, nella vita di tutti i giorni.



Borse, non bauli: bisogna dire la verità: guardiamo le pochette, ma poi scegliamo le maxi bag. Del resto, quando si esce al mattino e si rientra alla sera, non si può mai sapere cosa può servire; e così, tra fazzoletti, telefono, tablet, portafoglio, occhiali da sole, beauty-case per il trucco, bottiglia d'acqua, un libro o una rivista e chi più ne ha, più ne metta, è un attimo portarsi appresso dieci chili di zavorra. Tra metropolitana, mezzi pubblici, la spesa al super e qualche altra commissione è facile danneggiare seriamente le spalle, il collo e la colonna vertebrale portandosi appresso cotanto bagaglio. Il rimedio? Disfiamoci del superfluo e alleggeriamo la borsetta; se però tutto è davvero indispensabile proviamo ogni tanto a spostare il peso anche sull'altra spalla quando la prima mostra segni di cedimento.



Skinny, what else? quanto ci piacciono i jeans super attillati! Va bene che sono elasticizzati, ma quando ci infiliamo in una simile corazza il nostro corpo urla inevitabilmente pietà. Forse non ci abbiamo mai pensato, ma un modello troppo stretto può effettivamente causare gonfiore e ritenzione idrica, cattiva digestione e addirittura dolori muscolari. Se poi si associano i jeans skinny ad un paio di tacchi alti la frittata è fatta. Come per il resto, gestiamo nel miglior modo possibile il compromesso: comode, ma fashion durante la settimana (fra l'altro il pantalone morbido è la tendenza moda per quest'autunno) e super sexy e cool nelle occasioni speciali.