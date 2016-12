Scopri la dieta Swift per la salute dell'intestino

Amata dalle star di Hollywood, la dieta Swift promette una pancia piatta grazie all'alto consumo di fibre. È inoltre Ideale per migliorare la salute dell'intestino, eliminare gonfiori e aiutare la depurazione del corpo dalle tossine. Non ne hai mai sentito parlare? Dal menu di pranzo agli spuntini sani, dai cibi no a quelli di cui è meglio ridurre il consumo: ecco qualche dritta per seguire questo regime alimentare in vista del detox di primavera.