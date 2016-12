Ritrova la leggerezza in vacanza, dal corpo alla mente

1 TEMPO PER TE – Sai che lo stress peggiora i problemi di cellulite? Rallenta, le ferie sono il momento perfetto per iniziare a prendere contatto con uno stile di vita differente. Bevi più acqua, rilassati e smetti di correre.



2 IL PIACERE DEL CIBO – Sfrutta il tempo libero per cucinare meglio. Fai la spesa al mercato e preparati pasti freschi, semplici, ricchi di ingredienti di qualità come le verdure e la frutta di stagione, semi e cereali integrali. Assaggia i prodotti locali.



3 LETTURE POSITIVE – Ami leggere? Durante le ferie hai tempo per dedicarti alla lettura: punta su un argomento in grado di rilassarti, darti stimoli positivi e capace di creare nuove ispirazioni per l'autunno.



4 MUOVITI – Stare all'aria aperta migliora l'umore, incrementa i livelli di vitamina D e rafforza il sistema immunitario. Sfrutta le belle giornate per uscire a passeggiare, correre, andare in bicicletta o a cavallo. L'attività fisica stimola la produzione delle endorfine e rilassa.



5 FAI UN PASSO INDIETRO – La felicità degli altri non dipende da te. Attenzione al bisogno di controllo, rischia di annullare il tuo stare bene e costituire una fonte di ansia continua. Lascia che ognuno vada alla scoperta delle sue risorse, modalità e bisogni.



6 NUOTA – Vai in piscina, al fiume, al mare. L'acqua rilassa il corpo e la mente. Secondo gli studi un'ora di galleggiamento ha lo stesso effetto riposante di cinque ore di sonno.



7 PENSIERI – Lascia correre via pensieri e preoccupazioni. Concentrarsi ossessivamente sui problemi non aiuta a risolverli: individua le soluzioni possibili, poi sposta l'attenzione su altro.



8 COLORA – Dalle ricerche emerge che colorare album è un'attività non impegnativa in grado di liberare la creatività e svuotare la mente. Usala come una forma di meditazione.



9 MUSICA – Aggiungi alla giornata le tue canzoni preferite e scoprirai un nuovo ritmo. Quando balliamo ci sentiamo leggeri, spensierati. Armonia dal corpo alla mente.



10 RIFLETTI – Individua i motivi di stress e le preoccupazioni più ingombranti: che cosa puoi fare per cambiare le cose? Dalla dimensione di piacere e quiete delle vacanze ti sarà possibile osservare i cambiamenti di cui avresti bisogno nella vita quotidiana. Riconoscerli è il primo passo per cambiare.