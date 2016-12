30 marzo 2015 Quattro trucchi per affrontare senza disagi il cambio dell’ora Può essere veramente una sfida doversi svegliare prima al mattino e affrontare un’intera settimana di lavoro. Ma, con qualche precauzione, puoi minimizzare lo stress Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Il passaggio dall’ora solare all’ora legale avvenuta tra la notte del sabato 28 e domenica 29 marzo, ci permette di guadagnare un’ora in più di luce durante il giorno ma, per contro, può avere un impatto spiacevole sul tuo bioritmo. Se sei particolarmente sensibile, e questo slittamento ti causa disagi, potresti provare insonnia, inappetenza e mancanza di concentrazione.

Dormire un’ora in più o in meno incide direttamente sui ritmi circadiani (una sorta di orologio interiore che si tara in funzione dell’alternanza di giorno e notte). Lo stress che può derivare dal cambio dell’ora è stato oggetto di una ricerca del 2007 condotta da tre specialisti tedeschi e pubblicata su Current Biology. Lo studio ha dimostrato che l’essere umano regola i suoi ritmi sul modello dell’ora solare. E questo crea una serie di diffocltà a chi è solito andare a letto tardi.



Sebbene, dunque, a causa del cambio dell’ora si riscontri un disagio oggettivo nell’adattarsi al nuovo ritmo di sonno, ci sono delle precauzioni che puoi prendere per ridurre i fastidi. Ecco quattro consigli che ti possono a ridurre lo stress e ti faranno abituare più in fretta ai nuovi ritmi.



1. Programma le sveglie anticipate - Il passaggio all’ora legale affligge maggiormente chi è solito svegliarsi molto presto o andare a letto molto tardi. Se fai parte di queste categorie, ricorderai, dagli anni passati, che ti ci è voluta più di una settimana per assestarti sul nuovo orario. Il consiglio è di anticipare un po’ alla volta e in base alla tua sensibilità. l'ora in cui vai a dormire. In sei giorni avrai raggiunto l’ora totale e sarai in grado di affrontare la settimana con meno sbalzi di energia e di umore.



2. Mantieni un’alimentazione leggera - L’alimentazione influisce notevolmente sulla qualità del sonno. Se questo è vero sempre, è ancora più vero quando ci troviamo ad affrontare il passaggio dell’ora. Il consiglio è mangiare cibi poco elaborati, conditi a crudo, e privilegiare i latticini che, grazie alla presenza del triptofano, favoriscono il sonno.



3. Fai sport - Per ricaricare le energie e far fronte alla spossatezza causata dal cambio dell’ora, non c’è niente di meglio che un po’ di attività fisica. Lo sport, infatti, ti permette di produrre dopamina e serotonina, dirette responsabili del buon umore. L’attitudine positiva che ti dà l’attività fisica ti aiuterà a gestire meglio lo stress e a ricaricarti di adrenalina, indispensabile per arrivare alla fine della giornata senza sentirti distrutta.



4. Evita le bevande eccitanti - Evitare caffè e alcol nella fascia pomeridiana è molto importante affinché tu possa godere di un sonno continuato e profondo. Il consiglio è sostituire il normale caffè con un decaffeinato che ti darà comunque la sensazione di “fare una pausa”. Inoltre, se la sera fai l’aperitivo con le amiche, scegli un analcolico alla frutta piuttosto che una bevanda alcolica: ci guadagnerai in vitamine, oltre che in un sonno migliore.