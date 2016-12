Prova costume: più leggera con la Dieta GIFT

QUESTIONE DI METABOLISMO – I tre concetti cardine su cui si basa la dieta GIFT riguardano l'attivazione metabolica, la calma insulinica e la qualità dei nutrienti assunti dall'organismo. Un metabolismo pigro può comportare sintomi di stanchezza, difficoltà a eliminare le tossine e a bruciare le calorie. Le restrizioni alimentari? Come spiegano gli autori, rischiano di rallentare il ritmo metabolico e possono avere conseguenze sia a livello fisico, sia psicologico.



CONTI LE CALORIE? – L'abitudine al conteggio delle calorie non solo può essere vissuta con stress, ma è in grado di influenzare negativamente il nostro stato emozionale. Coltivare questo tipo di rapporto con il cibo rischia di aumentare la tendenza al controllo e danneggiare l'ascolto autentico dei propri bisogni, il contatto con il corpo.



INIZIA ADESSO – Impara a scegliere cibi ricchi di proprietà benefiche e appaganti per la vista. No a grassi idrogenati, ingredienti eccessivamente raffinati o ricchi di antibiotici, conservanti, aromatizzanti, coloranti. Farina bianca, zucchero e pasta bianca sono considerati cibi ad alto indice glicemico. Sostituisci le solite preparazioni con ingredienti a base di fibre, cereali integrali, frutta e verdura: il vantaggio è un maggiore senso di sazietà per tutto il giorno.



L'ORA GIUSTA – Prima di addentare la prima cosa che trovi, fermati e pensa: è davvero fame oppure si tratta di eating emozionale? Ascolta le tue sensazioni. Distribuisci i pasti in modo corretto. Come suggerisce un vecchio detto, l'ideale è iniziare la giornata con una colazione da re, perché appena svegli abbiamo bisogno di energie. Piatti nutrienti e facilmente digeribili per pranzo, invece per cena punta su piatti leggeri e… mastica lentamente!



MENU TIPO – Colazione con una tazza di latte con caffè, due fette biscottate con miele oppure yogurt, cereali e frutta oppure tè verde, muesli o due fette di bresaola per chi preferisce il salato. Pranzo? Sì al piatto di pasta integrale con un sugo semplice al pomodoro, verdura alla griglia, insalata di pesce e macedonia senza zucchero. Per cena porta in tavola insalate calde e fredde di legumi, zuppa, creme di verdura, pesce cotto al cartoccio, vegetali grigliati o al vapore. Frullato o una banana, ricca di potassio, sono lo spuntino perfetto per metà mattina o pomeriggio.



SCEGLI IL TUO SPORT – Via libera all'acqua, che idrata, depura e disintossica. Scoprire allergie o eventuali intolleranze può aiutarti a scegliere i cibi più adatti al tuo metabolismo e migliorare l'alimentazione quotidiana. Lo stile di vita incide: esci di casa, vai a correre, impara uno sport. Essere attivi ha effetti positivi sui processi metabolici, stimola le endorfine e aumenta l'energia, a livello fisico e psicologico.