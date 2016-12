Pressione bassa quando fa caldo: i rimedi naturali

IDRATATI – All'improvviso ti senti senza forze e hai un capogiro? Fermati. Sdraiati tenendo le gambe in alto in modo da favorire l'afflusso di sangue al cuore e prenditi un momento per rilassarti. Quando fa caldo è importante rallentare la velocità e prendere le cose con più calma. Chi soffre di pressione bassa dovrebbe fare attenzione a alzarsi lentamente da sedie e divani, oltre a evitare la posizione a gambe incrociate.



PIENO DI ENERGIA – All'occorrenza una fetta di prosciutto crudo da accompagnare a un cracker o al melone può aiutare contro i cali di pressione. Sorseggia un bicchiere d'acqua con succo di limone e una punta di zucchero, un succo di frutta oppure posiziona sotto la lingua qualche grano di sale. In alternativa, è possibile masticare un pezzo di zenzero essiccato o candito, riattiverà l'organismo dando energia.



BUONE ABITUDINI – Tieni con te una borraccia e ricordati di bere spesso nell'arco della giornata. Centrifugati, frullati e zuppe fredde ti aiuteranno a mantenere i corretti livelli di idratazione. Punta su pasti leggeri e freschi. Sì a vegetali crudi e cotti, pesce alla piastra, insalate fantasia, cereali integrali, semi e frutta secca, preziosa per il contenuto di magnesio e Omega Tre.



INGREDIENTI UTILI – Una tazzina di caffè può aiutare i cali di energia, ripristinando i normali valori di pressione arteriosa. In alternativa, scegli il rooibos, il tè proveniente dal Sudafrica: ricco di sali minerali e vitamina C, ha proprietà antiossidanti e risolleva grazie al contenuto di magnesio.



PIANTE BENEFICHE – Fra le piante in grado di combattere la stanchezza e dare vigore troviamo ginseng e guaranà. Disponibili sotto forma di integratori, aiutano chi deve affrontare periodi impegnativi al lavoro o nello studio. Grazie alle proprietà stimolanti, il ginseng aumenta la resistenza e riduce i sintomi legati alla stanchezza, potenziando memoria e concentrazione.



TONICO NATURALE – Usa un ramo di rosmarino fresco per preparare un infuso benefico: insieme alla menta sarà una bevanda tonificante e in grado di rinfrescare. Contro gli stati di debolezza si dimostra efficace la tintura madre di eleuterococco, utile anche durante il ciclo mestruale, in grado di rafforzare le difese dell'organismo e ridurre la stanchezza a livello psicofisico.



CONTRO L'AFA – Evita di guidare, andare a correre o passeggiare nelle ore più calde. Quando ti esponi al sole bevi molto e bagnati con l'acqua, alternando i momenti in spiaggia con tuffi e nuotate. È importante reintegrare i sali minerali persi con il sudore. Un cucchiaino di magnesio in un bicchiere d'acqua aiuterà a combattere la spossatezza e ritrovare il buon umore.