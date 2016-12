Prepara l'abbronzatura con l'olio di carota

CAROTA ANTIAGE – Secondo gli studi l'estratto oleoso di carota, disponibile sotto forma di integratori, promuove la salute della pelle durante l'esposizione al sole e protegge la vista. In cosmetica la carota viene utilizzata anche per la preparazione di un olio vegetale da usare per massaggi o come impacco nutriente. Grazie al contenuto di antiossidanti, antocianine, flavonoidi, polifenoli e luteina, presenta un'azione idratante, lenitiva e cicatrizzante e aiuta a migliorare il processo di invecchiamento.



OLIO VEGETALE – L'olio estratto dalla radice della carota costituisce un rimedio naturale efficace per la pelle secca. Ricorda di leggere con attenzione l'etichetta e verificare la presenza delle materie prime. L'estratto di carota, Daucus carota extract, viene combinato con un olio vegetale come l'olio di sesamo, efficace contro scottature da sole, eritemi e irritazioni. È importante ricordare che il contenuto di beta carotene non dovrebbe mai essere inferiore al 35%.



OLEOLITO ALLA CAROTA – Gli oleoliti vengono ottenuti da fiori, piante, ortaggi o spezie, lasciati a macerarare in olio vegetale. Fra i più adatti per la preparazione troviamo l'olio di mandorle dolci, riso, sesamo o olio di rosa mosqueta, cicatrizzante e antirughe. Massaggiare corpo e viso con un olio naturale permette di nutrire in profondità l'epidermide grazie ai principi attivi delle piante e aiuta la circolazione, mantenendo più elastici e giovani i tessuti. Quando stendi l'olio o la crema impara a effettuare un massaggio leggero, dal basso verso l'alto.



COME SI PREPARA – Vuoi preparare fai da te l'olelito alla carota? Trita circa duecento grammi di carote, poi versa in un barattolo e aggiungi mezzo litro di olio. Una bottiglietta di colore scuro ti aiuterà a preservare le proprietà dell'oleolito, che va lasciato riposare una ventina di giorni prima di essere filtrato. Può essere conservato fino a un anno, meglio se al buio. È possibile utilizzare la radice fresca della pianta per preparare un oleolito restitutivo oppure, macinata finemente, come ingrediente per una maschera viso nutriente.



OLIO ESSENZIALE – L'olio essenziale di carota selvatica, Daucus Carota Sativa, è benefico per la salute della pelle e dei capelli. Grazie al contenuto di beta-carotene e vitamine A, C, B1 e B2, protegge la delicatissima zona del contorno occhi, aiuta la rigenerazione dell'epidermide danneggiata e costituisce un trattamento ideale antige per la pelle matura. Da non confondere con l'olio vegetale, l'olio essenziale è ricco di virtù drenanti e aiuta l'eliminazione delle tossine, stimolando la circolazione e il benessere del sistema linfatico. Puoi aggiungere qualche goccia di olio essenziale nella crema o nell'olio vegetale che utilizzi abitualmente.