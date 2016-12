Più sensuale e tonica con la Zumba

07:00 - I suoi passi ricordano le coreografie dei video di Shakira, un vero e proprio concentrato di scioltezza e sensualità. Pare che la cantante sudamericana si alleni proprio a ritmo di Zumba, la branca del fitness approdata in Italia da qualche anno. Si tratta di coreografie basilari su basi musicali molto ritmate: si va da quelli latini al chachacha, dal reggaeton al tango e all’hip hop. La colonna sonora è realizzata con particolari cambi di tempo, che permettono un allenamento a 360 gradi: di tonificazione, cardio e potenziamento. Saltello dopo saltello, ci si ritrova infatti con la pancia piatta ma femminile, gambe asciutte eppure morbide, braccia muscolose e tornite.

Uno dei lati positivi della Zumba è che sprizza gioia e voglia di vivere. Basta abbozzare un passo di salsa e uno di merengue per cominciare a lasciarsi andare. Da lì è tutto in discesa: il reggaeton è come un passo di step, la cumbia è un gesto elegante, con la destroza sembra di fare l’autostop. Più i movimento sono accentuati, più i muscoli vengono sollecitati, senza mai rischiare strappi.



La Zumba è consigliata soprattutto a chi ama allenarsi divertendosi, meglio se con i ritmi latini, ma anche a chi non ha molta dimestichezza con la coordinazione dei movimenti di tutto il corpo, dato che le coreografie non sono molto complesse.



Le varianti

La novità consiste nella Zumba Sentao che arricchisce i movimenti con l’ausilio di una sedia. Serve per girarci intorno, appoggiarsi, sedersi: in questo modo tutta la parte inferiore del corpo e l’addome lavorano di continuo. Il ballo ne risulta potenziato e più efficacia per la tonificazione dei muscoli di gambe e glutei, in tempi brevi.



L'Aqua Zumba

Questa volta i passi della disciplina aerobica “latineggiante” si eseguono in acqua. Si balla sempre a ritmo di salsa, merengue e rumba, ma i balli diventano meno sciolti perché si scontrano con la forza dell’acqua. Ci si muove in acqua bassa. Oltre a rassodare il tono muscolare di tutto il corpo, la Zumba potenzia l’apparato cardiocircolatorio e respiratorio.



Calorie bruciate a lezione: dalle 600 alle 800.