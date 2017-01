Più leggera dopo le feste, senza essere schiava della dieta

VEGETALI DETOX - Secondo recenti indagini fra Natale e Capodanno finiamo per accumulare in media tre chili. Per eliminare la fastidiosa sensazione di pesantezza e smaltire velocemente punta sui vegetali detox: cipolla, finocchio e cavolfiore hanno proprietà diuretiche e depurano.



FAI IL PIENO DI ENERGIA - Punta su fagioli, ceci e lenticchie, ricche di ferro, proteine e vitamina B. Il segreto è trasformare i legumi in una gustosa zuppa oppure cuocere al vapore e condire con un filo d'olio, erbe aromatiche e peperoncino.



PLACA LA FAME - Ti svegli con un buco allo stomaco? Punta sull'avena, che aiuta il senso di sazietà e dà energia. Puoi sperimentare il porridge caldo con una composta di frutta, o fiocchi d'avena con yogurt e noci. In alternativa prova il latte d'avena, facile da preparare anche a casa.



PELLE AL TOP - Scegli l'idratazione giusta. Per un paio di settimane abbassa il consumo di zucchero, elimina le bibite e… via libera a tisane e infusi di fiori! Malva e tiglio sono ottime anche come impacco. Effetto rilassante e antirughe con menta e fiori d'arancio.



IMPARA A COCCOLARTI - Cous cous, farro, grano antico, quinoa e amaranto sono facili da cucinare e possono essere abbinati a una porzione di verdure da portare con te al lavoro. Pranzo veloce, gustoso e sanissimo.



AGGIUNGI LE SPEZIE - Daranno colore e gusto. Dagli studi emerge che il pepe nero influisce positivamente sull'assorbimento della curcuma, abbinamento perfetto dalle vellutate al pesce. Sì al peperoncino contro raffreddore e malanni.



VIA I DOLCI! - Eliminare i dolci all'inizio non è facile: mangiali a colazione, avrai davanti tutta la giornata per smaltire le calorie. La merenda ti tenta? Scegli yogurt bianco, frutta fresca a pezzi o una manciata di mandorle e miele, un antibiotico naturale.



OK ALL'INSALATA, MA... CALDA! - Per coccolarti con un comfort food tipicamente invernale prepara le verze, da insaporire con olio a crudo e un cucchiaino di aceto. Erbe amare e broccoli aiuteranno a depurare rafforzando il sistema immunitario.



NON DIMENTICARE IL POTERE DEI SEMI- Prova a preparare il pane in casa: con l'impastatrice è facile, economico e velocissimo. Con le farine integrali e l'aggiunta di semi di papavero, lino, zucca e girasole puoi ottenere un prodotto benefico e naturale.



ASCOLTA IL TUO ISTINTO - Spesso pensiamo che abbandonarsi all'istinto sia cedere alle tentazioni sussurrate da gola e pubblicità. Sbagliato! Allenati e inizia a percepire quello che ti fa sentire scattante, vitale, in forma. La vera dieta è uno stile di vita felice.