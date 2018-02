Perdere quasi un chilo alla settimana si può: ecco come

Patti chiari: per perdere peso una certezza granitica l'abbiamo: bisogna ridurre il consumo di calorie e nello stesso tempo aumentare l’attività fisica in modo che il saldo tra le calorie assunte e quelle consumate sia negativo. Riuscire a bruciare 500 calorie extra ogni giorno si traduce in una perdita di peso che si aggira tra il mezzo chilo e i 900 grammi alla settimana. Mica male, no?



Disciplina: se l'obiettivo ci è chiaro, occorre anche mettere in conto che le parole chiave per ottenere risultati autentici sono volontà e costanza, soprattutto quando si tratta di alimentazione e di attività fisica. Pronti, partenza via!



Divertimento: il più grosso ostacolo quando pensiamo all'attività fisica è la noia. Ecco perché per bruciare 500 calorie al giorno è necessario trovare un tipo di attività divertente e giocoso che ci faccia venir voglia di muoverci anche quando l'unica cosa che davvero vorremmo fare è sprofondare nel divano per rilassarci e magari guardare la TV.



Il dilemma: correre o camminare? Questo è il problema. Sì, perché correre facendo circa 10 km l’ora ci consente di consumare ben 500 calorie in meno di un quarto d'ora. Se però non vogliamo rischiare un infarto, o abbiamo la colonna vertebrale che grida vendetta, o le articolazioni sofferenti, meglio puntare su una passeggiata. Il footing non è intenso come la corsa, per cui bisognerà dedicare alla camminata almeno un'oretta al giorno per vedere risultati apprezzabili.



Viva le due ruote: adesso è trendy perché fa bene al fisico e mantiene le città lontano dallo smog... vabbè, non proprio lontane, ma incentiva l'uso di mezzi di trasporto più ecologici. La bicicletta è un'ottima alleata per la linea: un'oretta al giorno ci fa consumare quasi 500 calorie, non fa gravare il peso sulla schiena e in più fa bene anche al portafogli, perché ci fa risparmiare il biglietto del metrò. Il budget ringrazia.



Economia domestica: le pulizie di casa sono purtroppo da fare tutti i giorni o quasi. Se poi il sabato o la doemnica ci mettiamo d'impegno, siamo in grado di ribaltare la casa e sfinirci con i mestieri domestici. La buona notizia è che anche in casa si possono bruciare calorie: siamo a quota 500 con circa due ore di lavoro. Inutile passare in rassegna cosa fare per raggiungere l'obiettivo: passare l’aspirapolvere, lavare i pavimenti, spolverare, pulire il bagno e trasportare pesanti mucchi di biancheria sporca sono all'ordine del giorno, ma metterli nero su bianco fa una certa impressione, per la verità. Proprio vero, noi donne siamo multitasking e non smettiamo mai di lavorare...