Perdere peso: le strategie che ti aiutano quando fa caldo

1 CHE SETE! – Certe volte il caldo si fa sentire in maniera così prepotente che viene voglia di gettarsi su qualsiasi bibita fresca: sbagliato! Le bevande gassate contengono alte quantità di zuccheri e non dissetano. Mai tenere abitualmente in frigo bibite: meglio ridurre al minimo e solo in occasioni speciali.



2 DRINK NATURALE – Usa l'acqua come un cocktail naturale. Punta sulla naturale per idratarti durante la giornata e per i momenti di sete tieni a portata di mano acqua frizzante a cui aggiungere menta fresca e una fetta di limone. L'acqua è idratante, combatte il mal di testa e ha un effetto rigenerante.



3 INSALATA FANTASIA – Attenzione alle insalatone: secondo i nutrizionisti ci inducono a commettere spesso errori di valutazione. Mangiare insalata non significa necessariamente dimagrire… soprattutto se il piatto in questione diventa un concentrato dove sono presenti tanti ingredienti, dai cubetti di formaggio al prosciutto o verdure sott'olio. Cerca di non eccedere coi condimenti e varia ogni giorno.



4 ALCOLICI – Con il caldo alcolici e superalcolici sono sconsigliati perché aumentano la sudorazione e lasciano una sensazione di profonda spossatezza. Sostituisci il drink abituale con un centrifugato di frutta e verdura da trasformare in un cocktail fantasia in occasione di una cena speciale.



5 IDRATAZIONE – Il nostro organismo è composto per circa il 70% di acqua: via libera con tisane da conservare in frigo, zuppe fredde, spremute, centrifugati e frullati. Ti idratano, sono ricchi di sali minerali e vitamine, preziosi per combattere mal di testa, spossatezza e sintomi di stanchezza.



6 VOGLIA DI LEGGEREZZA – Il passato di verdura? È ottimo anche in versione fredda. Ti basterà cucinare i vegetali la sera prima, durante le ore meno calde, e lasciare in frigo in un contenitore pronto per il giorno dopo. Prova il gazpacho spagnolo, fresco e intenso, a base di pomodori e cetrioli.



7 CEREALI INTEGRALI – Sì a farro, riso integrale, avena, amaranto, grano, quinoa. Metti a cuocere i cereali integrali durante le ore serali e aggiungi tante verdure a cubetti, un filo d'olio extravergine d'oliva, menta fresca o basilico e curcuma, disintossicante e in grado di allontanare le zanzare.



8 LATTE VEGETALE – Desideri una bevanda light per la colazione? Prepara il latte d'avena: è facilissimo, economico e costituisce un nutrimento importante per l'organismo, che ti permetterà di arrivare fino a pranzo con una piacevole sensazione di sazietà. Ti basta versare tre dita di fiocchi d'avena in un recipiente e aggiungere circa mezzo litro d'acqua, infine lascia riposare per una notte. La mattina seguente frulla e filtra, inserendo la bevanda in una bottiglia da conservare per qualche giorno in frigo.



9 VOGLIA DI DESSERT – Soddisfa il desiderio di dolci con gli ingredienti naturali e appagherai la tua voglia evitando i picchi calorici. Gelato? Ricorda che creme e preparazioni con uova devono costituire un'eccezione. Sì a sorbetti alla frutta e yogurt intero da condire con pezzi di frutta, una manciata di semi, mandorle e una spolverata di cannella: saranno un dessert fresco e delizioso.



10 SUCCHI? SÌ, MA… – Attenzione ai succhi: contengono alte quantità di zucchero e possono danneggiare lo smalto dei denti, per questo è preferibile non eccedere. Se desideri preparare un succo naturale procurati frutta di qualità e un estrattore, che ti consentirà di ottenere un concentrato di vitamine ricco di proprietà benefiche. In alternativa, inserisci in una bottiglia vuota una bustina di tisana alla frutta, aggiungi acqua tiepida e metti in frigo: lascia riposare per una notte ed ecco pronta una bevanda sana, semplice, naturale.