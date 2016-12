Per arrivare più tonica all'estate parti adesso

07:00 - Basta con i conteggi delle calorie, sì all'attenzione verso le proprie sensazioni. Sentirsi bene, con un corpo scattante e pieno di energia è il primo passo per allenarsi al benessere. Arrivare con un senso di leggerezza ed elasticità all'estate è possibile. Innanzitutto è bene prendersi cura di se stessi con pazienza e amore, curare l'alimentazione con intelligenza e... cogliere al volo le giornate di sole per smuovere i pensieri e l'organismo.

Alcune giornate sono ancora intrise di pioggia e vento: sono i momenti in cui si ha più voglia di qualcosa di caldo. In questi giorni cogli l'occasione per preparare qualcosa di nutriente e ricco di liquidi, da rendere più sfizioso e profumato grazie all'utilizzo delle spezie: creme di verdura coloratissime, lenticchie e il sapore intenso dei legumi insaporiti da rosmarino e foglie di alloro, zuppe e brodo.



Contemporaneamente sfrutta le giornate di luce e tepore per deliziare il palato con piatti freddi. Chi ha detto che l'insalata di riso è buona solo d'estate? Crea varianti con farro, kamut e orzo; gioca a sperimentare varietà diverse: l'aspetto di un piatto gioca un ruolo importante nella percezione e sul senso di soddisfazione.



I cereali integrali ti aiutano a fare il pieno di fibre, contribuiscono a regolare il buon funzionamento di metabolismo e intestino, migliorano la salute della pelle ed evitano i fastidiosi picchi glicemici. Inoltre, un piatto a base di cereali e verdure, cotte o crude, può costituire la base perfetta per una pausa pranzo gustosa e essere una valida risorsa quando pranzi fuori casa o se di sera torni tardi.



Prima di uscire di casa riempi un thermos con una tisana calda: scegli miscele di erbe che solleticano il tuo gusto ed evita di zuccherare; se non resisti scegli un cucchiaio di miele. La mattina è il momento migliore per depurarsi: soprattutto chi soffre di ritenzione idrica dovrebbe bere molto durante le prime ore del giorno e in seguito diminuire, specialmente dopo le 17.



Una volta terminata, la tisana potrà essere sostituita da acqua, un piccolo accorgimento che ti permetterà di risparmiare, evitare lo spreco di plastica delle bottigliette che si acquistano in giro e contribuirà a allontanare la voglia di bibite gassate e dolcificate. Ricorda che è preferibile non esagerare con i succhi a causa dell'alto contenuto di zuccheri, dannosi per la linea e i denti: leggi con attenzione l'etichetta e scegli prodotti senza edulcoranti artificiali, preferibilmente trattati con lavorazioni artigianali. Il tè? Meglio prepararlo a casa: rispetto alle varietà industriali avrà meno zucchero e zero conservanti.



Camminare di buon passo o infilarsi le scarpette da jogging è gratuito, fa bene a fisico, migliora l'umore, aiuta a decomprimere rabbia e stress, è benefico per la pelle e aiuta le ossa a produrre vitamina D. C'è bisogno di altro per convincerti a scendere dal divano? Ritaglia ogni giorno 30 minuti per il tuo corpo.



Usa la scusa dell'immondizia o del latte finito per uscire, fai il giro del quartiere e percorri strade diverse: respira profondamente, contrai i muscoli. Ritrovare il piacere della forma non ha a che fare con i numeri della bilancia ma con la sensazione di un corpo armonico e vivo, la stessa forza che scopriamo di avere durante la bella stagione, quando il sole ci invita a passare più tempo all'aria aperta e deliziare il palato con alimenti più freschi, mangiando meno e meglio.