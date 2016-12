Paure in cucina: gli italiani e le ricette” impossibili”

07:00 - Cucinare? Per qualcuno è un obbligo, per altri una passione, per tutti o quasi una necessità. In un periodo in cui i fornelli sono protagonisti dei palinsesti televisivi e gli chef sono vere e proprie rockstar, un divertente sondaggio analizza paure e passioni degli italiani alle prese con la preparazione dei pasti. Il piatto considerato più difficile da preparare, vero tabù che fa tremare le vene ai polsi al maggior numero di persone, è la classica anatra all’arancia, portata culto degli anni Settanta. Sdoganato invece il risotto allo zafferano, considerato ormai come facile e da affrontare a colpo sicuro. Altra sorpresa: l’alleato ideale in cucina non è più la mamma, superata in classifica da una buona dotazione di elettrodomestici moderni e super tecnologici. In tanti, però, vorrebbero come alleato e maestro lo chef Carlo Cracco.

I dati emergono dal sondaggio “Le Ricette Impossibili” che indaga su paure, certezze e tabù dell’Italia ai fornelli. La ricerca, realizzata da Moulinex/Doxa, è stata condotta su un campione di 800 persone tra i 15 e i 65 anni che dichiarano di cucinare.

TUTTI AI FORNELLI! - Il primo dato interessante rivela che la cucina è una passione sempre più giovane: anche i ragazzi tra i 15 e i 24 anni hanno un approccio frequente con i fornelli (circa il 30% di loro cucina tutti i giorni, oltre il 65% almeno una volta a settimana). Lo zoccolo duro degli appassionati è però più adulto: i 45-54enni cucina quotidianamente. Tra gli over 65, invece, oltre 1 su 2 non fa da mangiare tutti i giorni e il 27% addirittura non cucina mai.



BRAVI O BRAVISSIMI? – Sei intervistati su 10 si ritengono buoni cuochi (58%), con un picco tra i 25 – 34enni, Molto consapevoli della propria abilità sono soprattutto i cuochi del Mezzogiorno e delle Isole.



QUANTE NE SAI? – La televisione ha sicuramente favorito la diffusione della cultura gastronomica e della terminologia ad essa legata. Ad esempio, otto intervistati su dieci conosciono il termine “caramellizzare”, anche se la metà circa non sa che cosa significhi il neologismo “dadolare” (tagliare a pezzetti, a dadi).



PIATTI... DA PAURA – Sono state sottoposte a votazione 11 ricette di culto e quella che spaventa di più è risultata essere l’Anatra all’arancia, un piatto complesso, molto di moda negli anni 70 e addirittura protagonista di un celebre film con Ugo Tognazzi e Monica Vitti, Questa preparazione spaventa addirittura l’82% delle donne e il 53% degli uomini. Altri piatti impossibili sono il soufflé al formaggio e le meringhe, mentre il risotto allo zafferano non fa più paura quasi a nessuno. Tra i piatti considerati comunque “difficili” da preparare ci sono le preparazioni a base di pesce, soprattutto tra i giovanissimi, gli over 65 e chi abita nel Nord Italia. In genere, gli uomini si lasciano impressionare meno delle donne e sono restii a cimentarsi solo con i dolci.



COMPAGNI… DI MESTOLO - Il migliore alleato in cucina è una buona dotazione di elettrodomestici super tecnologici e di alta qualità, di gran lunga preferiti perfino all’esperienza offerta dalla mamma. Gli intervistati non disdegnano però l’aiuto di un chef super stellato come Carlo Cracco, al terzo posto in classifica.