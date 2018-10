Oggi è la Giornata Mondiale della Salute Mentale

Pregiudizi, depressione, isolamento: queste sono alcune delle problematiche che affliggono l 'universo femminile e di cui ancora non si parla abbastanza. Fino a pochi anni fa infatti i problemi psichici delle donne erano scarsamente considerati cosicchè, a parte proclamare la necessità di una buona salute mentale, in realtà si faceva poco o nulla, mancando interventi terapeutici adeguati . E' bene sapere che, secondo una stima fornita dall'OMS, le donne rappresentano sempre più una parte essenziale della forza lavoro e nel 30% circa dei casi sono la prima fonte di guadagno per la famiglia: oltre che mogli e madri, dunque, a noi donne tocca anche la responsabilità del lavoro e spesso del sostentamento dei nostri cari, cosicchè i molteplici ruoli che oggi ricopriamo nel contesto sociale ci espongono a un rischio più alto della media di soffrire di disagi psichici .

La salute mentale è parte integrante della salute generale ed è condizione indispensabile per il funzionamento individuale e sociale. I disturbi psichici rappresentano il 30% di tutte le disabilità e hanno un impatto devastante sulla qualità della vita con gravi ripercussioni a livello personale, affettivo, familiare, sociale e lavorativo.

Questi disturbi causano il più delle volte isolamento e solitudine e per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto è il primo fondamentale passo per affrontare il problema, perché consente di condividere le proprie difficoltà, impostare tempestivamente le cure più appropriate e migliorare la qualità della vita.

Certo, occorre dire che non si può guarire da tutti i disturbi psichici, ma è possibile adottare interventi efficaci in grado di ridurre intensità, durata dei sintomi e inevitabili conseguenze.



Per sapere tutto sui servizi offerti nella giornata di oggi con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione si può consultare il sito Onda - Bollini Rosa.