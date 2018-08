Nordic walking: passeggiare non è mai stato così salutare

Non è un errore: anche d' estate possiamo accompagnare le nostre passeggiate con i bastoncini da sci. Si tratta del nordic walking , una pratica molto in voga ultimamente, che unisce l'utile al dilettevole: ovvero, oltre ai benefici della normale camminata, aiuta a rimanere in forma migliorando il tono muscolare e aiutandoci anche in percorsi più impegnativi. Un motivo in più per sperimentare questa disciplina facendo una full immersion nella natura e respirando a pieni polmoni l'aria ossigenata dei parchi, della montagna e - perché no? - del mare. Pronti?

Vai alla grande: se vogliamo migliorare la nostra fisica, camminare con i bastoncini è il metodo più efficace e meno faticoso che abbiamo per massimizzare i benefici di una semplice camminata. Con il Nordic Walking si allena anche la parte superiore del corpo, potenziando la tonicità delle braccia e delle fasce addominali. Se non basta, ricordiamo che migliora la circolazione e l'ossigenazione del nostro organismo, che riceve un massaggio benefico dai piedi alla colonna vertebrale. Con questa pratica la frequenza cardiaca aumenta di circa 10-15 pulsazioni al minuto: un vero e proprio esercizio cardiocircolatorio in grado di allenare il cuore e combattere l'invecchiamento.



Altro che palestra! secondo studi effettuati, il Nordic Walking stimola oltre l'80% della muscolatura, senza contare che l'utilizzo dei bastoncini rende più facile mantenere una postura corretta. Si hanno benefici anche a livello dell'equilibrio, perché consente di guadagnare un passo più sicuro e veloce. Anche per le articolazioni il Nordic Walking può essere considerato un toccasana, perché il peso corporeo non è caricato su ginocchio e anca: ottimo in caso di riabilitazione dopo eventuali fratture, è perfetto anche per chi deve perdere peso. Meglio di così!



Mensa sana in corpore sano: oltre a favorire la mobilizzazione della colonna vertebrale, il Nordic Walking è ottimo per la zona della cervicale: contratture e tensioni tendono a diminuire, regalando una risposta positiva nella riduzione dello stress. Inoltre, per poter praticare questo sport, bisogna stare all'aperto: le aree verdi e la natura saranno ideali per godere di paesaggi rilassanti ricchi di ossigeno e bellezza. Un toccasana per l'anima, oltre che per il fisico.



Come si fa? Il Nordic Walking prevede un movimento fluido e rapido, sostenuto da spinte effettuate da gambe e braccia in modo alternato. Quando spinge la gamba destra è il braccio sinistro a fare presa, e viceversa: con un po' di pratica si acquisisce sicurezza e il passo diventa sicuro e leggero. Manteniamo ben diritta la schiena, la colonna vertebrale eretta e gli addominali contratti: sentiremo i muscoli delle gambe e delle braccia rilassarsi per poi contrarsi nuovamente. Imparare a camminare in modo corretto è un esercizio eccezionale anche per la vita di tutti i giorni e in ogni momento. A buon intenditor...