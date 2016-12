Maratona: di corsa verso il benessere

07:00 - La più nota è quella di New York che si svolge ai piedi di grattacieli altissimi, ma ormai la tradizione della maratona è diffusa anche in Italia. Il fascino di questa competizione sta soprattutto nella sfida con se stessi: si tratta, infatti, di correre per 42 Km facendo uno sforzo muscolare, articolare e psicologico non indifferente. Per questo è una competizione sportiva da non prendere alla leggera, specialmente se non si è allenati. La voglia di arrivare al traguardo coinvolge molte persone, ma la preparazione va svolta per gradi e senza rischi per la salute.

Fa bene alla salute

Da un punto di vista strettamente fisiologico una costante attività fisica di tipo aerobico, come la corsa, permette di combattere le principali malattie cardiache. Infatti, oltre a migliorare l’efficienza della “pompa cuore” e dell’apparato respiratorio, aiuta il trasporto di ossigeno ai vari tessuti, abbassa la pressione sanguigna, riduce la quantità di grassi presenti nel sangue e contribuisce a controllare il peso corporeo, permettendo di bruciare le calorie in eccesso. Basti pensare che, per ogni ora di corsa, si arrivano a consumare fino a 900 calorie (più di 250 grammi di pasta). Chi corre potenzia anche le proprie difese naturali e migliora piccoli disturbi, come stitichezza e mal di testa. Inoltre la corsa, come ogni attività fisica, favorisce il buonumore.



Meglio avvicinarsi per gradi Prima di iscriversi a una maratona, ma soprattutto prima di cominciare ad allenarsi, bisogna sottoporsi a una visita medica che accerti le condizioni del cuore ed eventuali malattie a carico delle articolazioni. Se non si è abituati a praticare sport, si consiglia sempre di iniziare alternando tratti di corsa ad altri di camminata da ripetere per almeno 40-50 minuti, per riuscire a passare gradatamente dalla camminata alla corsa per tempi più prolungati. All’inizio occorre dare più importanza alla quantità e non all’intensità della corsa, perché l’organismo ha bisogno di tempo per abituarsi allo sforzo dell’allenamento.



Soprattutto nelle prime settimane di allenamento è bene evitare il continuo confronto con il cronometro per verificare i progressi ottenuti. Meglio cercare invece di percepire le sensazioni del proprio fisico: il primo obiettivo è quello di correre sempre più con facilità, cercando il massimo beneficio con la minima fatica e la giusta tecnica di esecuzione dei gesti.

Un risultato che si raggiunge scegliendo le condizioni ambientali migliori, non iniziando cioè a correre nei periodi più freddi dell’anno o eccessivamente caldi, quando il fisico è già sottoposto a uno stress per mantenere la termoregolazione. In ogni caso, vanno preferite le ore centrali e più calde della giornata in inverno e quelle del primo mattino in estate. È meglio restare a riposo, poi, se le condizioni fisiche non sono ottimali, come in caso di stati influenzali, forti raffreddori o se si è particolarmente stanchi.



L’obiettivo è quello di arrivare alla maratona preparati. La corsa, infatti, non può essere improvvisata.

L’allenamento deve pertanto essere graduale e iniziato con almeno due mesi di anticipo.



Regole salva schiena

Ecco le 8 regole che possono migliorare visibilmente la tecnica di corsa, seguendo le quali si eviteranno movimenti scorretti, si ridurrà il rischio di eventuali mal di testa e ci si stancherà di meno.



1) Correre a testa alta: in questo modo si migliora la respirazione durante la corsa

2) Rilassare le braccia e le spalle: risulterà molto più facile mantenere l’andatura e controllare la respirazione durante lo sforzo fisico

3) Durante la corsa prestare attenzione alla propria posizione: il petto deve essere in fuori e la schiena dritta. Tenere anche ben contratti gli addominali

4) Cercare di accorciare la falcata: se si adotta un passo lungo per correre più veloce, alla fine è quello che si perde di ciò che si guadagna, perché le articolazioni delle gambe e delle ginocchia potrebbero subire dei traumi

5) Non tenere le mani a pugno, ma sciolte

6) Fare in modo di non sollevare troppo le ginocchia. Si riuscirà a mantenere una velocità maggiore e per un tempo più lungo

7) Le braccia devono stare piegate a 90 gradi, con gomiti aderenti al bacino. Fare molta attenzione a non incrociarle davanti al bacino, perché questi movimenti creano dispersione di energia e fanno stancare molto prima.

8) Appoggiare il piede in modo corretto: è un fattore indispensabile per una buona corsa.

L’appoggio deve coinvolgere tutta la parte anteriore ella pianta e non solo le punte o il tallone.