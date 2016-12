Le strategie per conservare l'abbronzatura

Se ami la tintarella estiva è importante conoscere i piccoli trucchi che ti aiuteranno a mantenere la pelle abbronzata a lungo . Lo scrub ? Non tutti sanno che si rivela un trattamento fondamentale, utile per eliminare le cellule morte e illuminare. Scopri dieci strategie naturali per conservare l'abbronzatura .

1 DIETA COLORATA – Consuma verdure di colore giallo, arancione e rosso: i cibi ricchi di betacarotene aiutano a fissare l'abbronzatura.



2 IDRATATI – Porta con te una borraccia con acqua e tisane ai fiori. Il fattore vincente per una pelle abbronzata è la corretta idratazione.



3 INTEGRATORI – Un ciclo di integratori può aiutare a preservare la salute delle pelle, migliorando le difese dell'organismo. Punta su acido pantotenico, betacarotene, coenzima Q10, licopene.



4 PASSEGGIA – Camminare ogni giorno per almeno venti minuti non solo combatte obesità, invecchiamento e depressione, ma donerà vigore all'epidermide stimolando la produzione di vitamina D.



5 SCRUB – Periodicamente lo scrub ti aiuta a eliminare lo strato superficiale di cellule morte lasciando la pelle luminosa. Prepara una ricetta fai da te con sale fino, olio vegetale, un cucchiaio di miele e yogurt.



6 DOCCIA – Scegli la doccia rispetto alla vasca da bagno. Cerca di preferire saponi non aggressivi, bagni veloci e acqua tiepida: l'ultimo getto freddo aiuta a tonificare i tessuti.



7 ATTENZIONE – Il cloro della piscina è una minaccia per l'abbronzatura. Nel tempo libero punta sulle spiagge di fiume, ricche di natura e relax.



8 DOPOSOLE NATURALE – L'aloe è ricca di proprietà idratanti e rigeneranti: usa un gel puro e aggiungi qualche goccia di olio vegetale. Strofina fra le mani, infine applica su viso e corpo. Una carezza rinfrescante.



9 OLIO VEGETALE – Rispetto alle creme, gli oli vegetali sono facili e veloci da applicare, penetrano in profondità e risultano perfetti per il trattamento della pelle secca. Versa nelle mani il giusto quantitativo, direttamente sotto la doccia, e massaggia su tutto il corpo.



10 RITO QUOTIDIANO – Evita l'esposizione al sole durante le ore centrali della giornata. Sfrutta il mattino e le ore serali. Ricorda che anche durante la brutta stagione la luce solare dona alla pelle numerosi benefici. Fondamentale è curare l'idratazione e, quando serve, proteggere viso e occhi con un cappello.