Le scelte benessere per un inverno al top

LA TECNOLOGIA AIUTA – Non hai mai tempo per andare in palestra? I buoni propositi di fine anno svaniscono in fretta e una volta terminate le ferie si torna al solito tran tran, sempre di corsa. Sfrutta i vantaggi offerti dalla tecnologia. Grazie ai canali video puoi sperimentare allenamenti efficaci a corpo libero, pensati per difficoltà crescente, che non prevedono l'utilizzo di alcun attrezzo. Direttamente a casa tua, davanti allo schermo del tuo computer, senza perdere tempo, né entusiasmo.



CONCENTRATO DI SALUTE – Centrifugati e frullati per ogni occasione. Dopo la centrifuga arriva l'estrattore, che operando a una velocità minore, permette di preservare il valore nutritivo dei vegetali. Autentico concentrato di vitamine e sali minerali, frutta e verdura aiutano la rigenerazione cellulare, favoriscono un'epidermide luminosa e aiutano a combattere la stanchezza.



BALLA! – La musica è il rimedio giusto contro il grigiore e il senso di spossatezza invernale. Come provato da numerosi studi, ascoltare le proprie canzoni preferite ha effetto sull'attività neuronale, migliora l'umore e sveglia la mente. Inoltre, ballare è un modo semplice e divertente per rimanere in forma. Il vantaggio sarà un corpo armonico insieme a una ritrovata leggerezza mentale, perché ciò che facciamo con piacere risulta più gratificante. Inizia a scegliere le attività che ti divertono e il tuo modo di rimanere in forma cambierà completamente, di pari passo con il buon umore.



IL POTERE DELLE ZUPPE – La voglia di comfort food si fa sentire? I vecchi rimedi della nonna funzionano ancora: per le serate più fredde o i momenti in cui ti senti stanco prepara un brodo o una zuppa. Facilmente digeribile, è nutriente e saziante. Se ami sperimentare prova a cimentarti con i dadi vegetali. Con il fai da te e i video tutorial non è difficile e in cambio avrai un prodotto più naturale, con meno sale e più qualità.



LIMITA – Il consumo di zucchero e sale è in crescita, al punto che, secondo le statistiche, negli Stati Uniti sono in aumento patologie legate all'obesità anche a carico di bambini piccoli. Cucina più spesso. Scegli le ricette più semplici, che ti aiutano a salvare tempo e manipolare il meno possibile il cibo, preservandone il potere nutritivo.



DOLCI COCCOLE – Pelle secca e screpolata? Come evidenziano gli specialisti non sempre la crema è la soluzione giusta. Gli oli naturali nutrono in profondità e risultano particolarmente efficaci sull'epidermide sensibile, arida o tendente all'arrossamento. Scegli un prodotto che contenga materie prime naturali e massaggialo sulla pelle umida, sotto la doccia.