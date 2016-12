Le cose da cambiare nella tua beauty routine estiva

OLIO O CREMA? – In estate spalmare la crema può diventare un incubo. Prova a sostituire o alternare il solito prodotto con un olio vegetale di qualità. Riso, lino, avocado, cocco, mandorle sono solo alcune delle varietà disponibili: sperimenta gli oli che ti attraggono e trova il più adatto alla tua pelle. Online o in erboristeria è possibile acquistare a buon prezzo prodotti naturali e ricchi di nutrienti, che potrai utilizzare anche per maschere, scrub o al posto dello struccante.



SOTTO LA DOCCIA – Evitare deodoranti e bagnoschiuma con profumazioni intense a base di fiori aiuta a tenere lontano insetti. Scegli un sapone neutro: per renderlo speciale puoi aggiungere qualche goccia di olio essenziale di lavanda, citronella, menta, tea tree o geranio, in grado di allontanare le zanzare. Prima di uscire dalla doccia chiudi il rubinetto e prenditi un attimo per massaggiare l'olio su tutto il corpo, dai piedi al viso. L'olio penetra meglio quando la pelle è bagnata e si dimostra molto efficace in caso in caso di secchezza cutanea. Basterà avvolgerti nell'asciugamano per asciugarti in fretta e avere un'epidermide morbida e liscia senza stress.



IN BORSA – Combatti l'afa con un tonico alle erbe o un flacone di acqua termale da tenere sempre a portata di mano. Rinfrescare viso e collo sarà estremamente piacevole, soprattutto al lavoro e a fine giornata. Inoltre, contribuisce a combattere stanchezza e mal di testa grazie al potere dell'acqua. Lascia in borsa l'olio essenziale di lavanda: puoi versarne una goccia sulle punture di zanzara, aiuterà la guarigione della pelle anche nel caso di cicatrici.



MAKE UP ESTIVO – Vietato il trucco pesante e i prodotti super coprenti. Usa una protezione solare in modo da proteggere l'epidermide anche in città. Lascia respirare la pelle e cogli l'occasione dell'estate per curare in modo più naturale i capelli: chignon, coda, treccia ti aiutano a tenere in ordine la chioma. Tinte e piastra stressano i capelli, perché non cogliere le belle giornate per asciugarli al sole? Scegli un make up leggero e luminoso per gli occhi: minimizza le rughe e accende lo sguardo. Il gloss e un rossetto vivace aggiungono colore alla giornata e ti danno la carica.



BELLEZZA FAI DA TE – Durante l'estate piedi e mani hanno un'importanza cruciale. Gioca con le sfumature e punta su uno smalto dai colori accesi, in grado di dare risalto all'abbronzatura. Via libera a pediluvi profumati e maschere rinfrescanti. Schiaccia un frutto e aggiungi olio di carota o albicocca, un cucchiaio di miele e sale marino fino: ecco una ricetta semplice e naturale per prenderti cura della tua bellezza con dolcezza. Lo scrub aiuta a eliminare le cellule morte e illumina la pelle.