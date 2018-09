Labbra: da oggi curale con il burrocacao fai da te Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 2 di 10 Istockphoto 3 di 10 Istockphoto 4 di 10 Istockphoto 5 di 10 Istockphoto 6 di 10 Istockphoto 7 di 10 Istockphoto 8 di 10 Istockphoto 9 di 10 Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sole, vento, aria condizionata: difendersi dalle aggressioni degli agenti esterni talvolta è difficile. D'altra parte non possiamo dimenticarci di prenderci cura della nostra bocca e delle nostre labbra, non solo per una questione meramemnte estetica, ma anche per evitare stomatiti e altri piccoli disturbi.

Possiamo inoltre gratificarci scegliendo le fragranze che più ci piacciono aggiungendo quindi i benefici effetti che ci possono regalare nostri i profumi preferiti.

Oltre a spendere una sciocchezza, realizzare da noi un balsamo per le labbra potrà soddisfare la voglia di unicità e di cura del sè: mai trascurarci!



A ciascuna il suo: ormai sappiamo che i profumi hanno un ruolo positivo sull'umore. Ad esempio, per abbassare lo stress possiamo optare per la rosa, che con l'iris favorisce il rilassamento. Se sentiamo di aver bisogno di una sferzata di energia, ricorriamo al limone, che attiva l'organismo e favorisce la concentrazione. Contro la fame nervosa scegliamo oli essenziali di camomilla blu oppure di vaniglia. Preferiamo sentirci fresche? Menta, lavanda o eucalipto sono proprio quello che ci vuole per noi.



E' ora di procedere: cosa serve? Gli ingredienti per realizzare un burrocacao fatto in casa sono semplici e genuini;:un po' di cera d’api, del burro di Karitè, olio di Jojoba, e qualche goccia di olio essenziale. Basta sciogliere a bagnomaria e a fuoco basso la cera e il burro di karitè; versiamo in un contenitore l'olio di jojoba, a cui aggiungeremo le gocce di olio essenziale della fragranza che avremo scelto e che aggiungeremo a cera e burro di karitè una volta sciolti, mescolando ben bene per evitare la formazione di grumi. Il karitè svolge una preziosa azione antietà e insieme all'olio di jojoba contribuisce a ridurre la formazione di rughe, idratando in profondità i tessuti.



Il gioco è fatto: una volta sciolti gli ingredienti, versiamo il liquido in uno stampo: potremo utilizzare la vecchia confezione di un burrocacao terminato. Il consiglio furbo? Muniamoci di più di una confezione usata, così potremo fare un po' di scorta oppure confezionare degli stick per le nostre amiche: sarà un regalo utile e davvero originale.