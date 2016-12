La spesa del benessere

1 BROCCOLI – Già noti in epoca antica, i Greci ed i Romani li consumavano crudi prima dei grandi banchetti per aiutare l'organismo a assorbire meglio l'alcool: i broccoli sono ricchi di sali minerali, fibra, vitamina C, B1 e B2. Depurativi, cicatrizzanti e diuretici, rafforzano le difese immunitarie e aiutano in caso di stitichezza cronica.



2 PORRI – Tipico del periodo invernale, il porro possiede un sapore naturalmente dolce e può essere impiegato in svariate preparazioni. Da zuppe e vellutate al contorno di verdure, cucinalo al posto della cipolla: depura, ha proprietà lassative e antisettiche, mantiene bassi i livelli di colesterolo.



3 ARANCE – Arance e mandarini per aggiungere un pizzico di buon umore all'inverno, senza dimenticare il kiwi per un pieno di vitamina C. Inizia la giornata con una spremuta, ti aiuterà a reidratare l'organismo, combattere la stanchezza e avere energia.



4 CAVOLFIORE E CAVOLI – Delizioso al vapore, il cavolfiore è ottimo anche per condire la pasta oppure per una vellutata all'insegna del colore bianco. Cavoli e verza hanno proprietà antinfiammatorie e depurative: sfruttali per la zuppa o un'insalata calda da gustare in alternativa ai soliti piatti.



5 NOCI E NOCCIOLE – La frutta secca è una miniera di Omega Tre e antiossidanti, fondamentali per combattere l'invecchiamento precoce e mantenere la pelle elastica. Schiaccia la frutta secca con i semi di lino, papavero e girasole, versa in un barattolo di yogurt, aggiungi un cucchiaio di miele. Per merenda o colazione, un dessert veloce, sano, nutriente.



6 RAPA – Durante la stagione invernale è facile reperire le rape più tenere e gustose. Ricca di vitamina C, la rapa contiene fibra, vitamina B6 e sali minerali: puoi cucinarla arrosto, al forno o nel risotto. Variare la dieta quotidiana è importante, perché non cogliere l'occasione per riscoprire gli ingredienti della cucina contadina di una volta?



7 SPEZIE – Pepe nero, curcuma, peperoncino, noce moscata, chiodi di garofano: organizza la dispensa con tanti barattoli da tenere a portata di mano. Le spezie scaldano l'organismo dall'interno, hanno proprietà antiossidanti e disintossicanti, aggiungono colore alle tue preparazioni.



8 ZENZERO – Delizioso in cucina, grazie alle proprietà benefiche è un elisir contro infiammazioni dell'apparato respiratorio e mal di gola. Taglia lo zenzero fresco a fette sottili, versa nell'acqua bollente, aggiungi succo di limone e miele, antibiotico naturale dal potere cicatrizzante. Una tisana benessere da assaporare per tutto l'inverno.



9 SPINACI – Ai bambini gli spinaci non piacciono? Usali in modo creativo per vellutate, soufflé e torte salate. La pausa pranzo diventa energetica e gratificante quando è preparata a mano. Basta un pizzico di cura verso noi noi stessi e gli ingredienti di stagione per un piatto semplice e nutriente.



10 FARINA – Le lunghe e fredde serate invernali sono perfette per il bricolage e… i prodotti da preparare fai da te. Cosa ne dici del pane fatto in casa? Con l'impastatrice è semplice e veloce. Scegli farine di qualità, aggiungi tanti semi, come girasole e lino: ne guadagnerà la qualità della vita di tutta la famiglia.