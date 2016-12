La playlist da palestra, allenati con ritmo!

1 RISCALDAMENTO – Hai bisogno di trovare la carica. Durante l'inverno è facile sentirsi pigri e lasciarsi avvolgere dalla voglia di oziare. È il momento giusto per rispolverare le canzoni dell'estate: daranno verve agli esercizi di riscaldamento.



2 RITMO – Giocare su ritmo e velocità ti permetterà di creare una playlist in grado di seguire il tuo allenamento passo dopo passo. Inserisci canzoni vivaci e melodiche, gradualmente passa ai ritmi più veloci. Ti aiuteranno a aumentare la velocità.



3 ANNI OTTANTA – Madonna e le hit anni Ottanta sono perfette per la palestra: ti costringeranno a tirar fuori la grinta necessaria per affrontare l'allenamento e… il tuo lato sexy. Ascoltale quando ti alleni da sola, l'ora fitness avrà un nuovo umore.



4 ALTERNA – Ami fare jogging? Alternare corsa e camminata permette di bruciare calorie e aiuta i principianti del running. Alterna canzoni più lente e, in successione, brani dal ritmo più veloce. Il segreto è valutare la durata in modo da comporre una playlist su misura per te.



5 ACCELERA – Sì alla musica elettronica, rock e punk come antidoto contro la stanchezza. I bassi e il ritmo incalzante solleciteranno la voglia di andare veloce. Cerca in rete la musica che fa per te chiedendo consiglio ai gruppi di appassionati, sarà l'occasione per scoprire nuovi generi.



6 LE TUE PREFERITE – Ascoltare i propri brani preferiti è galvanizzante. Crea una sezione con le canzoni che ami da sempre, quelle che ascolti quando l'umore è a terra. L'ideale per i momenti in cui stai per crollare.



7 CLASSICA, SEMPRE – Credi che la musica classica sia adatta solo per l'inizio o la fase finale dell'allenamento? Sbagliato! La potenza della lirica e della musica classica è in grado di scatenare una tempesta emozionale: seleziona i brani capaci di destare il tuo entusiasmo e lasciati trascinare.



8 RALLENTA – È importante concludere l'allenamento rallentando gradualmente. Pop, country e jazz accompagneranno la respirazione, fondamentale per trovare l'equilibrio corpo-mente e allenarsi al meglio.



9 STRETCHING – Mai sottovalutare la fase di rilassamento. Fare stretching permette di evitare contratture e scioglie le tensioni. Scegli brani dalle melodie intense e dolci. Se ami i suoni della natura puoi puntare sul rumore della pioggia nella foresta, tempesta o le onde del mare.



10 CALCOLA – Quando trasferisci la musica sullo smartphone o un dispositivo per l'ascolto fai attenzione alla durata complessiva di ogni canzone. Ti bastano pochi minuti per disporre i brani in un ordine strategico e comporre una playlist personalizzata. L'allenamento acquisterà forza, entusiasmo e grinta.