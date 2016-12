La (non) dieta per arrivare leggeri al Natale

Quando l'organismo è leggero e scattante ci sentiamo meglio, sia fisicamente, sia dal punto di vista mentale. È innegabile! Tuttavia, soprattutto negli ultimi due mesi dell'anno le tentazioni sono continue e possono assumere conseguenze nefaste, con il rischio non solo di qualche chilo in più, ma di farti sentire spossato e di cattivo umore. Inizia la giornata con un buon giorno disintossicante e in grado di riequilibrare l'idratazione del corpo: ti basta un bicchiere d'acqua a digiuno, ottimo rimedio per la salute dell'intestino.



Di frequente la nostra alimentazione denota un sovraccarico di latticini, che in quantità eccessive possono provocare diverse problematiche. La parola d'ordine in un regime equilibrato è "variare"! Non farti prendere dall'abitudine, dannosa quanto il fondamentalismo alimentare. Alterna tè caldo, cappuccino o una tazza d'orzo, a cui abbinare una fetta di pane con un velo di marmellata o fette biscottate: nei giorni in cui hai tempo, come la domenica, concediti un cappuccino al bar con un cornetto, da limitare a un evento speciale e non alla regola quotidiana.



Ricorda che il lavoro del fegato risulta appesantito da un'alimentazione ricca di grassi e zuccheri raffinati, i quali, inoltre, hanno conseguenze negative anche sulla pelle. Merendine e dolcetti spesso sono invitanti a livello visivo, tuttavia, insieme alle bibite industriali, presentano un indice glicemico alto. Questo significa che il piacere sarà breve... e seguito quasi subito dalla voglia di altro dolce! Cerca di preferire il pane, magari da abbinare a un cucchiaio di marmellata o un quadratino di cioccolato fondente, rispetto ai dolciumi e per merenda scegli frutta di stagione, una manciata di frutta secca, mandarini profumati o una spremuta di pompelmo e arancia, ricca di vitamine e sali minerali. Quando acquisti la frutta secca sceglila non sbucciata: oltre a costare meno, l'operazione di sbucciatura ti terrà impegnato costringendoti a impiegare del tempo, in questo modo tenderai a mangiare meno.



Le verdure di stagione ti aiutano a disintossicare il corpo. Zucca, cicoria (ricca di vitamina C), sedano e lattuga depurano e sono ricchi di minerali: puoi preparare risotti o semplicemente cuocere gli ortaggi al vapore e condire con un filo d'olio. Per esempio i broccoli, tipici di questo periodo, sono deliziosi sia come contorno, conditi con un pizzico di peperoncino e aglio, sia insieme alla pasta per un primo nutriente e ricco di elementi vegetali. Per cena la zuppa aiuta a restare in forma, assumere liquidi e avere la carezza calda e rilassante in grado di trasformare la fine della giornata in un momento speciale anche a livello fisico: abbinala a un crostino al forno o una bruschetta con l'origano e ricorda di aggiungere ai tuoi piatti le spezie, ottime per il profumo e salutari grazie alle proprietà detox.



Ogni pasto dovrebbe avere comprendere verdure, proteine e cereali integrali. Evita di mangiare una quantità eccessiva di cibo in un unico pasto, il rischio è quello di avere ancora più fame: decisamente meglio un pasto nutriente, ma in grado di farti sentire ancora scattante quando ti alzi da tavola. Limita il consumo di alcol a un bicchiere al giorno; il vino è un antiossidante in grado di dare benefici al corpo, come evidenziato da diverse ricerche, tuttavia è una fonte di calorie, per questo è bene limitare gli alcolici.



La vista sazia; non sottovalutare il piacere, olfattivo e visivo, di una ricetta. Scegli alimenti di qualità; prepara tu stesso, quando puoi, le pietanze dei tuoi pasti, crea bellezza nel piatto e mastica con lentezza, assaporando come farebbe chi degusta per professione. Il vero segreto per stare bene è vivere il cibo come un incontro sacro, di cui non abusare bensì godere.