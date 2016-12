La dieta TLC (Therapeutic Lifestyle Changes)

PASTI BILANCIATI – Il senso della dieta TLC non è nel dimagrimento, bensì nella consapevolezza che ci rende in grado di pianificare un regime alimentare adeguato, che aiuti a stare in forma e mantenere la salute. Che cosa è necessario portare in tavola ogni giorno? Secondo gli esperti un contenuto fra 10 e 25% di fibre, 15% di proteine e fra il 50 e 60% di carboidrati.



ATTENZIONE AL COLESTEROLO – Ridurre l'apporto di grassi nella dieta aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo. Sì alla frutta secca, che fornisce antiossidanti e Omega Tre fondamentali per combattere la stanchezza. Ricca di sali minerali, vitamine e fibre, aiuta le funzioni intestinali e il lavoro del fegato, riducendo gli stati infiammatori.



COLAZIONE – Per colazione è possibile optare per una tazza di latte scremato oppure tè, disintossicante e ricco di antiossidanti. Aggiungi una fetta di pane integrale con un velo di miele: rispetto alla farina bianca, la variante integrale è ricca di fibre e proprietà nutritive. Cibi naturali come il miele aiutano invece a curare la salute dell'organismo dall'interno, abbassando la tendenza a consumare quantità eccessive di zucchero e prodotti ricchi di grassi.



SPUNTINO SALUTARE – La frutta costituisce un'ottima strategia da utilizzare quando la fame si fa sentire. A metà mattina o durante il pomeriggio può accadere di avvertire all'improvviso un buco allo stomaco: punta su un frutto di stagione oppure un frullato o un centrifugato misto di vegetali. In alternativa, delizia il palato con yogurt e una manciata di frutta secca, ideali quando si ha bisogno di energie.



PRANZO NUTRIENTE – Insalata verde o verdure al vapore prima dei pasti aiutano il senso di sazietà: evita di esagerare con l'olio (due cucchiaini al massimo!) e aggiungi tante spezie, preziose per il contenuto di antiossidanti e in grado di aggiungere al cibo un aroma intenso. Sperimenta riso integrale, farro, amaranto e avena, da abbinare con un sugo semplice e tante verdure: ti daranno energia, limitando le calorie.



LEGGEREZZA E GUSTO – Ridurre insaccati, carne rossa e prodotti ricchi di grassi aiuta a stare in forma, sentirsi agili e scattanti. Per avere un cuore giovane punta su verdure crude o scottate, condite con spezie, olio extravergine, aglio e cipolla, dalle proprietà antibiotiche e depurative. Per cena sì alla carne bianca alla piastra, pesce azzurro al cartoccio con le erbe aromatiche e zuppe calde: il menù perfetto per un pasto serale leggero e nutriente. Buon appetito!