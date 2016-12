La dieta post Natale per tornare leggeri senza deprimersi

07:00 - Sarà il momento di festa, la cucina delle mamme (e delle suocere!) e la voglia di cose buone che durante la brutta stagione si fa più acuta, ma durante il periodo natalizio si tende a esagerare con le calorie. Lo sappiamo: una volta terminati i pranzi in famiglia e le cene tra amici è tempo di ritrovare la leggerezza... se non altro sulla bilancia!

La prima regola per affrontare un felice ritorno alla normalità dopo la pausa delle feste? Evita di salire sulla bilancia, lo consigliano persino i nutrizionisti. Non importa quanto e come tu abbia ceduto alle tentazioni: ora è il momento di rientrare nei ranghi. Per rendere meno problematica la situazione sarebbe decisamente meglio disfarsi delle montagne di dolcetti e cioccolatini che fanno bella mostra di sé all'ingresso o sul tavolo della sala da pranzo: i nipotini saranno felicissimi di riceverne un po'.



Se desideri un'azione detox in grado di smaltire i sontuosi pasti delle feste scegli tre giorni in cui dedicarti a un regime alimentare che comprenda vegetali, frutta e liquidi. Via libera a zuppe, brodo vegetale, minestroni e passati di verdura: se ritornando al lavoro hai poco tempo puoi organizzarti in modo da preparare una zuppa da dividere in due o tre giorni, oppure valutare la possibilità di congelarla in modo da avere tutto già pronto al momento opportuno.



Inizia la giornata con una colazione nutriente e leggera. Perfetta l'ananas, che aiuta il metabolismo e scioglie i grassi, insieme a frutta fresca di stagione tagliata a pezzi, da abbinare a yogurt bianco magro e una manciata di noci, nocciole o mandorle. Il tè verde è antiossidante e disintossica l'organismo. In alternativa una spremuta fresca ti darà il giusto apporto di minerali e vitamine. Le tisane contribuiscono a sgonfiare e combattono la ritenzione idrica. Dopo pasto assaggia un infuso a base di menta, finocchio, liquirizia o cardo mariano e scopri i tuoi gusti preferiti: potrebbe diventare una bella abitudine in grado di sostituirsi, almeno a giorni alterni, alla solita tazzina di caffè.



Cerca di ridurre o eliminare, almeno per un paio di giorni, latticini e carboidrati. Metti in tavola pesce cotto al vapore o carne bianca. Broccoli, bietole, spinaci, radicchio sono deliziosi anche sbollentati, conditi con un filo d'olio e una spolverata di spezie. Le verdure crude possono costituire un ottimo snack per la merenda o prima dei pasti, un trucco che permette di arrivare a cena con meno appetito. Cerca di bere molta acqua, ma soprattutto non dimenticare il movimento: una lunga camminata all'aria aperta è un allenamento per il corpo, ma agisce anche come antistress e migliora il metabolismo con effetti positivi sull'umore. Panettone e pandoro? Esclusivamente a colazione.