La dieta del sorriso di Alain Mességué

1 PREMIATI – Come spiega Alain Mességué diete troppo rigide rischiano di avere un effetto punitivo, per questo falliscono. Il segreto è evitare la noia e solleticare il palato con sapori gradevoli. Varia i tuoi piatti, esplora.



2 BENESSERE REALE – Circa il 70% delle patologie è legato alla cattiva alimentazione. No al conteggio ossessivo delle calorie e all'abitudine a saltare i pasti. Evita i regimi ipocalorici che affamano o le scelte drastiche come eliminare completamente il sale. Impara a usare il cibo per curarti e amarti di più.



3 PIÙ ACQUA – Aiuta a eliminare le tossine, depura, combatte stanchezza e mal di testa, migliora l'epidermide: inizia a bere più acqua e se dimentichi di farlo porta con te una borraccia.



4 CRUDITÀ – Frutta e verdura consumate crude contengono alte quantità di vitamine e antiossidanti. Per digerirle bene è ottimale consumarle all'inizio del pasto: contribuiranno al senso di sazietà.



5 QUESTIONE DI ABBINAMENTI – All'interno dello stesso pasto sarebbe preferibile non consumare proteine animali (derivanti da carne, pesce, uova) e amidi, presenti nei cereali, patate, legumi. Il vantaggio? Con i giusti abbinamenti migliorerai in modo naturale la digestione.



6 I VELENI – Ridurre il consumo di grassi saturi, alcol e zucchero migliora la linea e… la salute. Pane e riso bianco raffinato, bibite, dolciumi industriali sono veri killer e inducono ad aumentare a dismisura l'assunzione di zuccheri.



7 TISANA DETOX – Per favorire la depurazione dell'organismo Alain Mességué consiglia l'abitudine alla tisana detox. Da sperimentare il tiglio, calmante e in grado di avere effetti positivi sulla circolazione, il rosmarino, la menta piperita e la verbena, deliziosa tanto nell'infuso che sull'insalata.



8 AUTUNNO IN TAVOLA – Via libera a bietole, cipolle, porri, broccoli, cavoli, sedano e zucca, che aiutano a depurare l'organismo. Sì a insalate e zuppe: aggiungici cumino nero e basilico, che combatte l'emicrania e ha un effetto antistress.



9 CONDIMENTI – Cosa ne dici di una salsa a base di yogurt magro, aglio e aneto? Perfetta sul pesce, avrà un effetto diuretico grazie all'aneto e all'aglio, antibatterico e in grado di abbassare i livelli di glucosio nel sangue.



10 STILE DI VITA – Cereali integrali, yogurt, pollo ruspante, pesce, frutta e verdura di stagione, erbe medicinali: cercare ingredienti di qualità nel territorio e mangiare in modo critico aiuta a trovare una nuova qualità della vita.