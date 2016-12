La beauty routine autunnale

ILLUMINA – Quanta acqua bevi durante la giornata? Prepara una tisana detox da versare in un thermos e sorseggiare durante la mattina, aiuterà a sgonfiare favorendo l'eliminazione delle tossine. In una ciotola versa qualche cucchiaio di sale fino, olio vegetale e yogurt, da utilizzare come scrub naturale viso e corpo: avrà un effetto illuminante e defaticante. Per combattere la ritenzione idrica aggiungi mezzo chilo di sale nell'acqua tiepida della vasca da bagno e immergiti per una trentina di minuti al massimo. Usa un costume in modo da proteggere le parti intime.



RASSODA – Sfrutta il rientro dalle ferie per continuare le nuove buone abitudini: muoviti di più. Corsa, trekking, passeggiate e pomeriggi in bicicletta sono uno stimolo per stare all'aria aperta e ammirare la bellezza della natura che cambia. Scegli uno sport a cui dedicarti durante l'inverno, ti darà energia. Vuoi ritrovare la tua carica erotica? Punta su un ballo popolare, pole dance, danza del ventre, yoga o tessuti aerei.



NUTRI – Per mantenere il colorito vitale dell'abbronzatura estiva è importante mantenere alto il livello di idratazione. Sì all'olio vegetale al posto della crema: nutre in profondità anche la pelle secca e si rivela strategico anche quando hai fretta. In una ciotola versa olio di cocco, dal profumo intenso, rosa mosqueta e argan, che ha proprietà antiage. Aggiungi qualche goccia del tuo olio essenziale preferito e crea un mix da conservare in una bottiglietta e spalmare sulla pelle umida alla fine della doccia. Un massaggio emolliente in grado di nutrire in profondità e mantenere elastici i tessuti.



COLORA – Inizia la solita routine grigia? Scegli il tuo colore dell'autunno e… indossalo! Può essere semplicemente un nuovo rossetto o la cintura da abbinare al vestito giusto: con un look in grado di ispirarti buon umore la giornata inizierà con più grinta. Vietato tornare ai maglioni informi e agli abiti che ti fanno sentire goffa. È il momento del cambio armadio, un'ottima occasione per fare pulizia in casa e fra i tuoi pensieri. Osa un nuovo taglio di capelli per dare una svolta all'autostima.



MANGIA – Rafforza le difese dell'organismo con una tisana a base di rosa canina, ricca di vitamina C. Centrifugati di frutta e verdura, zuppe tiepide alle erbe aromatiche e avena aiutano a ritrovare la leggerezza e sentirti scattante. Quando le giornate diventano più fredde abbiamo voglia di comfort food. Evita di buttarti su dolciumi e snack. Scegli frutta secca, creme di verdure, spezie e prodotti artigianali in grado di soddisfare il gusto e contribuire al tuo benessere.