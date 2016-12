L'ormone che brucia i grassi si attiva con lo sport

Brucia i grassi, aiuta a dimagrire e favorisce la salute delle ossa : nota dal 2012 l' irisina viene attivata facendo sport. Grazie ai nuovi sviluppi delle ricerca scientifica in futuro l'ormone potrebbe essere utilizzato per combattere malattie in relazione all 'invecchiamento , come l' osteoporos i. Ecco le cose da sapere.

BRUCIA I GRASSI – Quando facciamo sport l'organismo rilascia un ormone che aiuta a convertire i grassi in energia. Rispetto al gruppo di controllo, il lavoro sui campioni di tessuto grasso testati ha evidenziato che l'irisina porta a una riduzione del numero di cellule adipose mature dal 20 al 60%. Secondo quanto emerso in fase di ricerca presso l'Università della Florida, l'ormone impedisce la formazione di tessuto grasso: un risultato in grado di farci riflettere sull'importanza dello stile di vita.



SEGRETI DI BENESSERE – Come spiegano gli esperti, la questione non deve aver a che fare con l'attesa di un elisir miracoloso, bensì concentrarsi sulla consapevolezza di quanto possa risultare fondamentale un approccio basato su una vita attiva. Fare attività fisica stimola le endorfine, combatte depressione e ansia, mantiene elastici. È importante ritagliare ogni giorno tempo per sé. Muoversi non significa necessariamente l'abbonamento in palestra: cammina, usa le scale, fai qualche passo di corsa, vai in bicicletta. Essere attivi è un esercizio per il corpo e per la mente.



SALUTE DELLE OSSA – L'irisina riduce i depositi di grasso promuovendo il dimagrimento, contribuisce al benessere cardiovascolare e ha un ruolo positivo per la salute delle ossa. L'ormone è stato scoperto nel 2012 da un team statunitense con la partecipazione di Saverio Cinti, ricercatore dell'università di Ancona. Gli ultimi sviluppi della ricerca evidenziano risultati incoraggianti riguardo al ruolo della molecola, che in futuro potrebbe essere sperimentata nella cura dell'obesità e delle malattie dello scheletro.



BENEFICI DELLO SPORT – Fare attività fisica regolare migliora muscoli, ossa e benessere mentale. Le ricerche mostrano che le ossa di chi compie un'attività motoria intensa hanno linee più marcate: lo sport stimola la produzione di nuove cellule, migliora l'epidermide, rende più forti le articolazioni e potenzia la trasmissione degli stimoli nervosi. Qual è il tuo sport preferito? Scopri nuove attività, punta sulle discipline che ti incuriosiscono e stimola il tuo entusiasmo ogni giorno.