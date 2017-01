Iniziare l'anno lavorativo al meglio si può: ecco come

IMMAGINA – La capacità di sognare è una grande risorsa. Vuoi trasformare un'idea in progetto? Inizia a dare importanza a ciò che senti nel profondo, ma non perdere il contatto con la realtà e impara a pensare in modo pratico. Aggiungi dettagli concreti.



PAUSA CAFFÈ – Crea relazioni positive e circondati di persone in grado di aggiungere ispirazione alla tua giornata. Come suggeriscono gli esperti le pause possono diventare un momento riposante e creativo: usa il break per conoscere meglio i tuoi colleghi.



FIDATI - Osa. Coltiva il coraggio e segui il tuo istinto. Spesso nutriamo una paura irrazionale verso le nostre pulsioni, eppure lavorare con passione è la chiave per non arrendersi alla banalità del quotidiano e darsi nuovi stimoli.



TRENTA MINUTI - Di che cosa hai bisogno per stare bene? Una camminata a passo veloce, la pausa pranzo al parco, un'ora di nuoto dopo il lavoro, dieci minuti per meditare: scegli tu che cosa fare, ma inizia. Il corpo è un alleato della mente.



OSSERVATI – La capacità di osservare il proprio lavoro con umiltà e sviluppare una visione autocritica costituiscono un valore prezioso sul lavoro. Accetta i feedback negativi e invece di giustificarti usa gli errori per migliorarti come professionista.



CHE FAME! - Passi la pausa pranzo al lavoro? Basta con i cibi consumati in solitudine direttamente alla scrivania! Usa questo momento per stimolare la tua curiosità, conoscere colleghi di altri reparti, uscire all'aria aperta. Ti darà ispirazione.



COERENZA – Pensa ai tuoi obiettivi per il nuovo anno. Che cosa desideri raggiungere? Sii pronta a fare sacrifici per ciò in cui credi. Per tradurre i sogni in un progetto concreto hai bisogno di coerenza, impegno e dedizione.



TEMPO – Le ore della giornata corrono così in fretta che spesso rimaniamo con la spiacevole sensazione di non riuscire mai a fare ciò che ci eravamo prefissate. Usa bene il tuo tempo. Sloggati da siti e social. Decidi quanto tempo dedicare alla navigazione su web e se è il caso… punta la sveglia! Darsi un limite funziona.



DOMANI? NO, OGGI – Rimandare rallenta e opprime, perché carica la mente con il pensiero di ciò che dobbiamo ancora fare. Fai adesso ciò che può essere terminato in meno di venti minuti. La to do list, online o cartacea, aiuta a organizzare le priorità.



GRAZIE – Ricordati di ringraziare, ogni giorno, te stessa e gli altri. Come spiegano gli esperti in neuroscienze la gratitudine è una forza positiva, ci apre al mondo e ci rende disponibili, fluidi, elastici: in grado di vedere i nostri limiti, andare oltre, provare gioia.