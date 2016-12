In spiaggia come in una spa

PROBLEMI DI AFA? - Sfrutta il caldo per incrementare il consumo di frutta e verdura facendo il pieno di antiossidanti, vitamine e sali minerali. Al posto di bibite gassate e alcol scegli frullati e centrifugati in grado di disintossicare, dissetare e aiutare il dimagrimento. In spiaggia è più facile fare a meno dei carboidrati. Per pranzo via libera a verdura grigliata e insalate, purché senza esagerare con i condimenti e l'apporto di latticini. Voglia di uno snack? Yogurt, miele, frutta secca e semi, ricchi di Omega Tre e magnesio, importante contro la stanchezza. Acqua e tisane fredde con erbe e fiori aiutano a sgonfiare e favoriscono l'eliminazione delle tossine.



CIRCOLAZIONE AL TOP - Le prime ore della giornata insieme al tramonto costituiscono il momento perfetto per camminare su e giù per il bagnasciuga. La strategia da seguire? Alterna cammina sulla sabbia e nell'acqua immersa fino alla caviglia; avanza nell'acqua fino alla pancia e poi torna verso la battigia per averla ad altezza ginocchia. Questa modalità ti permette di fare esercizio senza annoiarti: è utile per drenare e combatte la cellulite, migliorando la circolazione. Per ottenere maggiori risultati cammina almeno 40 minuti.



TUFFO BENEFICO - Sei in acqua? Muoviti! Sforbicia le gambe e senti i muscoli addominali che si contraggono. Nuotare in mare costituisce un ottimo esercizio in grado di sviluppare la muscolatura, favorendo la conquista di una forma armonica. Correre sul posto in acqua tonifica e rassoda. Inoltre, l'acqua salata aiuta a drenare e combatte i gonfiori grazie al processo di osmosi. In alternativa, usa il pedalò, utile per rassodare interno coscia senza dimenticare il lato divertente dell'attività fisica.



DOPO IL BAGNO - Se hai appena terminato di fare il bagno aspetta ad asciugarti! L'acqua salata cura le infiammazioni muscolari e grazie agli oligoelementi è benefica per la salute dell'apparato respiratorio. Secondo gli esperti fare un bagno al mare per venti minuti, ogni giorno, ha effetti positivi per l'apparato cardiocircolatorio. Inoltre, l'acqua di mare, ricca di magnesio, è antibatterica e disinfettante: ecco perché leviga e rassoda l'epidermide. Massaggia la pelle umida con movimenti circolari dal basso verso l'alto, dalle caviglie al viso, e come solare scegli un prodotto in grado di nutrire in profondità, ammorbidendo i tessuti.



MUSCOLI DEFINITI - Usa due bottiglie vuote come pesi per fare esercizi mirati per le braccia: ti basta riempirli di sabbia e alternare alcune serie, stimolando braccio e avambraccio. Quando sei sotto l'ombrellone riempi di sabbia un contenitore dotato di manico, per esempio il secchiello dei bambini, infila un piede fino all'altezza della caviglia e solleva tenendo tenendo la gamba tesa; puoi eseguire una serie di ripetizioni, prima con la gamba sinistra, poi con la destra. La sabbia avrà un effetto scrub perfetto per levigare zone secche, quali gomiti e talloni. Al termine della giornata non dimenticare di massaggiare la pelle con un olio naturale e aloe per una carezza rinfrescante e altamente idratante.