In linea con la dieta del rientro

1 RIDUCI – Per qualche giorno riduci il consumo di pasta, pizza, focaccia e pane: spesso finiamo per abusarne, soprattutto quando il tempo per cucinare è poco e il profumo dei prodotti da forno solletica la voglia.



2 GUSTO PER IL CIBO – Sì alla leggerezza, ma vietato dimenticare il gusto: scegli i colori e punta sulle spezie, in grado di disintossicare e rivitalizzare l'organismo, oltre a favorire il senso di sazietà.



3 ACQUA – Scegli come bevanda preferita… l'acqua! Depura, migliora la circolazione, rende luminosa l'epidermide e stimola il metabolismo: una cura di bellezza all'insegna della semplicità.



4 PRIMA DEI PASTI – Stai per sederti a tavola? Prepara prima un piatto di verdure alla piastra o un'insalata mista, una strategia per combattere la fame e aiutare il senso di sazietà in modo da non gettarsi a capofitto sul cibo.



5 DETOX – Il tempo libero durante il weekend è il momento perfetto per una giornata detox a base di frutta fresca, brodo vegetale, centrifugati e tisane. Alleggerirai il lavoro del fegato favorendo la depurazione.



6 COLAZIONE – Aiuta la microflora e contribuisce al benessere dell'intestino: aggiungi nello yogurt un cucchiaio di miele. Una colazione in grado di fornire energia e migliorare la bellezza dell'epidermide grazie alle numerose proprietà.



7 PAUSA PRANZO – Mangi in ufficio? Sfrutta la sera per preparare un piatto da portare con te il giorno dopo. In pausa pranzo via libera ai cereali integrali da condire con olio crudo e verdure a cubetti, spezie e tante erbe aromatiche.



8 HAI FAME? – Quando l'appetito si fa sentire sostituisci lo snack della macchinetta con un frutto fresco e una manciata di mandorle, nocciole o, in generale, frutta secca, ricca di Omega Tre e in grado di calmare l'ansia.



9 CENA – A cena usa un piatto più piccolo e abbi il coraggio di ridurre le quantità: fare qualche rinuncia temporanea significa saper prendere in considerazione le proprie necessità profonde.



10 DORMI DI PIÙ – Secondo gli studi un riposo adeguato incide positivamente sul metabolismo e sul buon umore. Quando ci sentiamo stressati tendiamo a mangiare di più: quindi dormi, abbassa la quantità di sale e zucchero e ascolta i bisogni del tuo corpo.