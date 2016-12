In forma a Natale: il decalogo per prepararti al meglio

1 LONTANO DAGLI OCCHI… – Stai per sederti a tavola? Sposta il cestino del pane: meglio evitare la tentazione di buttarsi sui grissini in attesa del menù. Bevi un bicchiere d'acqua, placherà la fame.



2 EFFETTO DETOX – Appena sveglia bevi un bicchiere d'acqua tiepida con succo di limone fresco, è disintossicante e aiuta la salute dell'intestino. Per colazione tè verde, pane tostato, yogurt con una manciata di frutta secca e semi, ricchi di Omega Tre.



3 ALTERNA – Concedi a te stessa il piacere di goderti le ricette speciali in occasione di una cena importante, ma il giorno dopo rimedia. Leggerezza e detox con vellutate e zuppe, brodo vegetale, verdure al vapore con un filo d'olio extravergine a crudo.



4 CALORIE NASCOSTE – Attenzione a brindisi e aperitivi per gli auguri. Dai dolcetti insieme ai colleghi alle patatine si rischia di passare da un assaggio all'altro accumulando calorie più che in una cena. Scegli tre stuzzichini e… fatteli bastare!



5 ALLEGGERISCI – Le ricette della tradizione possono essere rivisitare con un occhio verso il benessere. No al burro per ragù, besciamella, soffritti e fritti: preferire l'olio aiuterà la circolazione. I tuoi piatti saranno ugualmente deliziosi.



6 AUMENTA – Esci a buttare la spazzatura, passeggia, fai una corsa, sfrutta il giorno libero per una nuotata. Il modo migliore per stare in forma e smaltire i pranzi delle feste è scegliere uno stile di vita più attivo, non solo in palestra ma ogni giorno.



7 VEG – Generalmente pranzi e cene importanti si concentrano nel weekend. Durante la settimana cura il tuo corpo con un'alimentazione prevalentemente vegetariana. Sì a centrifugati, verdura cruda o al vapore, erbe aromatiche e tante spezie. Combatti la stanchezza e fai il pieno di energia.



8 DOLCI, CHE PASSIONE – Non riesci a fare a meno dei dolci? Consumali a colazione, il momento migliore per mangiare carboidrati e zuccheri. Avrai tutta la giornata per smaltirli e il momento della sveglia sarà gratificante.



9 PORZIONI – Spesso gli occhi hanno più fame dello stomaco! Evita di lasciarti prendere dalla gola. Chiedi una porzione piccola, mastica lentamente, gusta ciò che mangi e… chiacchiera con gli altri! Ti aiuterà a non concentrarti unicamente sul cibo.



10 IL MANTRA – Noccioline e patatine all'aperitivo? Puoi farne a meno. A volte non c'è niente da fare, si tratta semplicemente di imparare a dire a se stessi: adesso no, lo mangerò un'altra volta. La moderazione si impara dalle scelte di ogni giorno.