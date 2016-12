Il tè: una tazza al giorno toglie il medico di torno

Una tazza di tè per ogni momento della giornata. Per rilassarsi , combattere l'invecchiamento , placare la fame , ritrovare vitalità : grazie alle numerose proprietà del tè la pausa diventa un rito benessere in grado di svegliare i sensi. Ecco come scegliere il tuo prossimo tè.

TÈ NERO – Gusto deciso e colore intenso, è ideale da bere al mattino. Molte varietà di tè nero provengono dall'India del Nord o dalla Cina e possono essere utilizzate insieme a miscele di fiori come il gelsomino. Se desideri assaporare una fragranza fresca e vivace puoi aggiungere un goccio di latte oppure una fetta di limone fresco. Rimedio naturale utile in caso di diarrea, il tè nero favorisce la concentrazione e stimola la mente.



PROPRIETÀ – Rispetto al tè verde, il tè nero contiene quantità più elevate di teina. È ricco di antiossidanti, che lo rendono un elisir contro l'invecchiamento precoce. Secondo i dati di uno studio svedese il tè nero riduce l'insorgenza di ictus e ha effetti positivi sulla circolazione sanguigna, tanto da abbassare del 21% il rischio di formazione di coaguli nel cervello.



TÈ BLU – Chiamato anche tè blu, l'Oolong viene prodotto a Taiwan e in Cina. Subito dopo essere state raccolte le foglie vengono lasciate essiccare al sole nelle ceste, frantumate e sottoposte alla tostatura finale. Consigliato nelle diete dimagranti, il té Oolong è ricco di sali minerali. A causa del metodo di lavorazione e del processo di semi-fermentazione, le foglie risultano parzialmente ossidate, per questo le sue proprietà si situano fra il tè nero e il tè verde.



TÈ VERDE – Consumato in Asia e in Medio Oriente da secoli, negli ultimi anni è diventato un trend a livello mondiale: il tè comprende tantissime varietà, circa mille solo se consideriamo la Cina. La particolarità di questo tè è che le foglie non subiscono alcuna ossidazione durante i processi di lavorazione. In Oriente la stagione e l'anno in cui viene raccolto il tè può rendere il prodotto finale particolarmente pregiato (e costoso!). Disintossicante e in grado di combattere la cellulite, il tè verde combatte la stanchezza e l'invecchiamento precoce, idrata la pelle e ti aiuta a ritrovare grinta.



ATTENZIONE – L'abuso di tè può aumentare episodi di insonnia e difficoltà nel riposo, ansia e nervosismo. È bene non esagerare nelle quantità (massimo tre tazze al giorno!) e preferire le prime ore della giornata. Puoi utilizzare il tè anche come tonico fai da te, lo sapevi? Basta aggiungere qualche goccia di aceto o tea tree oil, antibatterico e disinfettante, per creare un impacco tonificante con cui rilassare viso e palpebre.