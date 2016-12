21 gennaio 2015 Il mito della Ferrari diventa… un capolavoro di zucchero Dal Sigep di Rimini una galleria di sculture dolcissime, vere opere d’arte da mangiare con gli occhi Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Otto artisti della dolcezza hanno creato una galleria di sculture di zucchero, tutta dedicata al mito della Ferrari. Questi dolci capolavori sono stati presentati nell’ambito del Sigep, il Salone Internazionale della gelateria e della pasticceria, il più importante al mondo dedicato al dolciario artigianale, in corso a Rimini Fiera. Il tema “Ferrari: Uomo, Macchina, Mito” ha visto in lizza i partecipanti al concorso internazionale “The star of sugar”, con artisti provenienti da Italia, Francia, Giappone e Portogallo. Questa dolce dedica è tutta riservata all’avventura di un personaggio, Enzo Ferrari, che con le sue creature ha lasciato un’impronta indelebile nel tempo e un esempio d’infinita passione.