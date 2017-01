Il cenone del benessere

1 ANTIPASTO – Il momento dell'aperitivo piace a tutti e nelle feste diventa un vero e proprio pasto. Assaggi con formaggi freschi e stagionati, spiedini di frutta e prosciutto crudo, naturalmente senza glutine, faranno felice anche chi soffre di celiachia.



2 FINGER FOOD – Ricette stuzzicanti e veloci da versare in tanti bicchierini mignon o disporre su vassoi. Dai cubetti di polenta al riso venere con gamberi, il finger food è sfizioso, ingolosisce senza eccedere e aiuta a organizzarti meglio.



3 OMEGA TRE – Perfetta per chi vuole evitare i cibi con glutine, ma anche in caso di dieta: l''insalata di mare stuzzica grazie al profumo intenso. Da condire con olio extravergine, limone e prezzemolo, puoi abbinarla alle noci oppure creare un sushi all'italiana.



4 RISOTTO – Per i primi piatti punta sul risotto, privo di glutine e amato anche da chi è in lotta con la bilancia. Le ispirazioni sono tantissime. Nero di seppia o in versione veg con la zucca, ecco un primo delizioso adatto anche ai più piccoli.



5 CUCINA CONTADINA – Chi ha detto che le ricette delle feste debbano contenere carne o pesce? Via libera a polenta, crostini con crema di formaggio, verdure gratinate. Dalle tagliatelle con i funghi allo sformato di spinaci, un tripudio dei sensi.



6 EFFETTO LIGHT – Dimezzare il contenuto di burro e zucchero non è solo una questione di calorie, ma andrà a vantaggio di cuore e arterie. Evita di aggiungere creme o dolci al classico panettone. Besciamella e ragù? Prova con l'olio, gusto garantito.



7 RICETTE BENESSERE – Piatto tipico del mondo contadino, le lenticchie sono buone a Capodanno… e non solo! Preparale come accompagnamento oppure crea un'insalata calda con sedano e peperone a cubetti. Ricche di proprietà, sono facili da preparare e aiutano la salute del sistema nervoso.



8 APPARECCHIA – Impara a apparecchiare la tavola in modo strategico. Accanto alla bottiglia di vino non dimenticare una bottiglia d'acqua: mantenere alti i livelli di idratazione aiuta a disintossicarsi. Al centro un cesto con tanta frutta fresca.



9 DESSERT – L'ananas, uno dei frutti simbolo della tavola festiva, stimola la digestione e favorisce il metabolismo dei grassi: rinfrescante e saporita, è il dessert perfetto per chi è a dieta… e non solo!



10 CHIEDI – In caso di celiachia o allergie gravi è importante utilizzare strumenti differenti separando il cibo in modo da evitare contaminazioni. Nel dubbio chiedi direttamente all'invitato qualche giorno prima: eviterai lo stress dell'ultimo momento.