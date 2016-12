Il benessere parte dai piedi

Spesso trascurate e costrette in calzature scomode, le nostre estremità sono importanti, perché sostengono il nostro peso e ci connettono alla terra influenzando la salute in maniera determinante. Ecco come prenderti cura dei tuoi piedi ogni giorno.

COME CAMMINI? – Appoggiare il piede in maniera sbagliata nel tempo può creare scompensi e problemi alla schiena. Vuoi iniziare a correre? Cogli l'occasione per una visita da uno specialista: modificare il modo di camminare aiuta a migliorare la postura e favorisce un invecchiamento felice. Inizia a osservarti mentre cammini. Mantieni la schiena dritta; collo e spalle devono muoversi con fluidità.



LE SCARPE GIUSTE – Attenzione al risparmio eccessivo. Un buon paio di scarpe ti permette di camminare bene e aiuta a evitare spese inutili in momenti successivi, perché è un acquisto destinato a durare di più nel tempo. Meglio lasciare i tacchi vertiginosi alle occasioni speciali. Durante la giornata scegli calzature comode che ti consentano di muoverti velocemente nel massimo del comfort.



MASSAGGI SPECIALI – Secondo la medicina cinese l'energia vitale fluisce attraverso canali in grado di influenzare lo stato di benessere dell'organismo. Sulla pianta del piede è disegnata una mappa da cui è possibile trarre segnali utili per ristabilire l'equilibrio a livello psicofisico. I trattamenti di digitopressione aiutano a riequilibrare il flusso energetico, possiedono una connessione importante con le emozioni profonde e stimolano le difese immunitarie.



A PIEDI NUDI – A fine giornata libera il piede dal vincolo delle scarpe e riappropriati del piacere di camminare in libertà. Secondo gli studi camminare a piedi nudi ha effetti benefici sulla circolazione e favorisce il naturale equilibrio dando sollievo alle tensioni accumulate. Oltre a prevenire e ridurre i gonfiori, camminare scalzi è rilassante e rafforza la muscolatura: prova in casa, sarà un trattamento antistress.



AROMATERAPIA RELAX – La vecchia abitudine del pediluvio presenta molti vantaggi. Innanzitutto si tratta di un rito: concederti uno spazio di tempo per te, anche solo dieci minuti, rilassa la mente e combatte lo stress accumulato durante la giornata. Versa nell'acqua calda sale grosso e qualche goccia di olio essenziale: lavanda, tea tree, rosmarino combattono i cattivi odori, hanno proprietà calmanti e disinfettanti. Massaggia i piedi con un olio naturale e asciugali con cura, sarà una coccola preziosa.