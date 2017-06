I raggi del sole ti fanno felice e... bella

Via lo stress: il sole ha il potere di mettere il buonumore e allontana lo stress. Quando ci esponiamo alla luce e al calore dei suoi raggi, tendiamo a rilassare i muscoli e a sciogliere la tensione accumulata nel nostro corpo. Ma non solo: il sole è anche un'ottima terapia naturale contro i primi stadi della depressione. Secondo recenti studi di psiconeuroimmunologia la luce solare, soprattutto quella del mattino, è in grado di stimolare alcuni meccanismi biologici influiscono sensibilmente sul nostro umore.



Più sorrisi per tutte: Audrey Hepburn diceva che "il sorriso è l'accessorio più bello che una donna possa indossare". Per acquistarlo, aggiungono gli studiosi, basterebbe stare qualche ora sotto il sole. Come? Proteggendo la pelle con una buona creama solare, ovviamente, e lasciandosi accarezzare dal calore dei suoi raggi. Il sole produce infatti la serotonina, l’ormone dell’umore, e la melatonina, che aiuta a combattere il cattivo umore ed è in grado di farci riposare meglio nelle ore notturne perché regolarizza il ciclo sonno-veglia.



Un afrodisiaco naturale: sapevate che la luce solare provoca un aumento della libido? Proprio così: il sole stimola la produzione di ormoni importanti per innescare lo stimolo sessuale. Uno studio svolto dall'Università di Medicina di Graz, in Austria, dimostra come la vitamina D, generata nel nostro corpo grazie all'esposizione ai raggi solari, è responsabile della creazione del progesterone nelle donne, l'ormone che stimola il desiderio sessuale.



Attenzione alla pelle: il sole rende felici, belle e soprattutto abbronzate! Attenzione però a non esagerare: come già detto, i benefici dell'esposizione ai suoi raggi sono davvero tanti, ma non bisogna dimenticarsi della pelle, che dobbiamo proteggere adeguatamente. A darvi le giuste "raccomandazioni" ci ha pensato persino la Commissione Europea, che ha emesso un documento nel quale afferma esplicitamente che "una protezione con un fattore compreso tra 15 e 25, purché applicata correttamente, è sufficiente per proteggere la maggior parte delle persone". Preparate allora borsa e cappello: il sole vi aspetta!