È il momento giusto per fare il pieno di grappoli d'uva . Le numerose proprietà rendono questo frutto un concentrato di energia in grado di risvegliare il corretto metabolismo . Da limitare nei casi di diabete, è una preziosa alleata nell' alimentazione quotidiana . Idrata, è antiage e ha un effetto drenante positivo per la circolazione e la salute del cervello. Ecco tutti i motivi per portare l' uva in tavola.

AMORE PER IL GUSTO – Simbolo stesso dell'autunno, il sapore dolce dell'uva rende questo frutto un sostituto delizioso di dolci e dessert. Alla fine dell'estate la natura ci dona tanti frutti dal gusto intenso come l'uva: fichi, cachi sono deliziosi spuntini per una pausa nutriente e fresca oppure ottime basi per un pasto veloce in cui abbinarli a un formaggio tipico e al miele, un antibiotico naturale.



CONTRO LA STANCHEZZA – Gli acini d'uva costituiscono una preziosa fonte di fibre, sali minerali e vitamine. Grazie al contenuto di potassio e magnesio l'uva combatte la stanchezza che a volte può cogliere al rientro dalle ferie, quando ci gettiamo a capofitto nella routine piena di impegni. Secondo gli studi mangiare uva può aiutare a prevenire malattie degenerative e preservare la salute delle ossa. Ecco perché è lo spuntino giusto per ritrovare energia, a ogni età.



AIUTA LA CIRCOLAZIONE – Grazie al contenuto di acqua, circa l'80%, questo frutto aiuta a mantenere la corretta idratazione e possiede un effetto drenante, in grado di contrastare la ritenzione idrica e contribuire all'attivazione delle funzioni epatiche e renali. Anche le foglie di vite sono ricche di proprietà, favoriscono la circolazione e contribuiscono al rafforzamento dei vasi sanguigni, lo sapevi? È possibile utilizzarle come impacco da applicare sulle gambe gonfie oppure assumerle come tisana.



ANTITUMORALE – Da uno studio effettuato presso l'Università della Florida è emerso che il resveratrolo, contenuto nella buccia degli acini d'uva, presenta proprietà antitumorali e potrebbe rivelarsi prezioso nel trattamento della menopausa. Questa sostanza, infatti, mostra di avere un ruolo importante nella risposta infiammatoria dell'organismo e aiuta la fluidificazione del sangue.



PELLE BELLISSIMA – L'effetto antiage dell'uva è noto. Gli antiossidanti presenti nell'uva combattono l'ossidazione prevenendo l'invecchiamento precoce e stimolando la produzione di collagene. Schiaccia alcuni acini e usa l'uva fresca per una maschera rigenerante: puoi unirla a gel puro d'aloe insieme a qualche cucchiaio di yogurt, ideale per curare l'epidermide arrossata o impura. Per favorire la guarigione di punture e tagli aggiungi qualche cucchiaio di miele, in grado di aiutare la cicatrizzazione della pelle.