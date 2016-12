Gli usi e benefici dell'aceto

BENEFICI – L'aceto di mele è ricco di sali minerali, vitamina A e C. L'aceto balsamico di Modena ha una lavorazione antica e per insaporire i cibi basta una goccia. Attenzione alla qualità: questo ingrediente può essere utilizzato anche durante la dieta, tuttavia è bene non confondere i prodotti presenti sul mercato. No ai composti in cui è presente melassa, o troppo ricchi di zucchero… e calorie! Impara a leggere con attenzione l'etichetta.



SALUTE QUOTIDIANA – Il vero aceto, tanto quello di mele quanto quello di vino, contiene pochissime calorie: circa quattro calorie per cento grammi. Per evitare bruciori di stomaco stai però attenta a non esagerare: è possibile insaporire i cibi utilizzando quantità minime. Prepara un'emulsione versando in un bicchiere due cucchiaini di olio extravergine d'oliva, aceto di vino, un pizzico di pepe e cipolla fresca; ti aiuterà a ridurre il quantitativo di condimento salvando la linea.



DEPURAZIONE AL TOP – Sai che l'aceto di mele e l'aceto di vino hanno un effetto anti-nausea? Prima di un viaggio tieni a portata di mano qualche sottaceto da masticare. In alternativa, versa un cucchiaino di aceto di mele in un bicchiere d'acqua. Questo metodo è prezioso per favorire l'eliminazione delle tossine e disintossicare l'organismo: provalo prima dei pasti. Per di più, secondo le ricerche, bere acqua combatte la fame e aiuta il senso di sazietà.



EFFETTO ASTRINGENTE – Cosa ne dici di preparare un tonico fai da te semplice e naturale? Grazie alle proprietà astringenti l'aceto di mele aiuta la bellezza di pelle e capelli. Puoi preparare un infuso di camomilla o tè verde e aggiungere un cucchiaino di aceto di mele: tampona sul viso con delicatezza e conserva in frigo per qualche giorno.



CAPELLI SPLENDIDI – Come consiglia un vecchio rimedio della nonna dopo lo shampoo è bene effettuare un ultimo risciacquo diluendo una dose di aceto di mele in un bicchiere d'acqua, i capelli saranno lucidi e puliti. Puoi diluire l'aceto anche nell'acqua tiepida della vasca oppure in un contenitore con acqua: tampona sulla pelle per dare sollievo al prurito, ha un effetto sedativo e aiuta la cicatrizzazione. L'aceto di vino è invece perfetto anche per effettuare sciacqui e calmare le infiammazioni della bocca.



A DIETA… CON GUSTO – Un team di ricerca del Central Research Institute di Nakamura, in Giappone, ha rilevato che l'aceto, sia di mele che di vino, può aiutare il dimagrimento. Inoltre, l'acido acetico aiuterebbe la produzione di enzimi in grado di migliorare la pressione sanguigna e il metabolismo. Il consiglio? Scegli sempre prodotti di qualità: grazie alle lavorazioni tradizionali risparmi sulle quantità e moltiplichi il gusto.