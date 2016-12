Gli sport che puoi fare all'aperto

1 BICICLETTA – Pedalare immersi nel silenzio attraverso le piccole strade di campagna fuori città allena il corpo e rilassa la mente. Scegli indumenti in grado di proteggere il corpo da vento e pioggia: scarpe, guanti, calze e cappello sono essenziali.



2 CON LE CIASPOLE – Cosa ne dici di organizzare una domenica all'insegna della montagna? Il periodo dopo le prime nevicate è perfetto: camminare sulle ciaspole è divertente e ti permetterà di esplorare paesaggi splendidi.



3 PATTINAGGIO – Durante la bella stagione sui pattini a rotelle, in inverno… sul ghiaccio! Pattinare migliora la coordinazione e l'equilibrio.



4 CROSSFIT – Affondi e squat per trasformare il parco in una palestra all'aria aperta: il crossfit è un trend. Informati sui gruppi di appassionati presenti nella tua zona: allenarsi insieme è divertente e raddoppia la motivazione.



5 SCI – Se hai paura degli sci, forse è perché non li ha sperimentati nel contesto giusto. Evita le domeniche e i posti più affollati, che nel week end sono presi d'assalto. Ritagliare qualche giorno durante la settimana con la guida di un maestro esperto ti permetterà di scoprire una vera e propria passione.



6 PASSEGGIATA – Trasforma la passeggiata nel tuo allenamento quotidiano: l'importante è coprire in modo adeguato piedi e testa. Dal parco in città ai luoghi di vacanza camminare è antietà, ti permette di stare in forma, allontana stress e ansia.



7 TREKKING – Aria pura e percorsi immersi in un contesto naturale affascinante, ecco alcuni degli aspetti positivi del trekking. Cerca nuove mete e organizza i prossimi fine settimana all'aria aperta per viaggiare a piedi alla scoperta del territorio.



8 ARRAMPICATA – La meraviglia dell'alta quota e l'emozione di oltrepassare i propri limiti: fare arrampicata non è solo una disciplina per il fisico, ma una meditazione per l'anima.



9 RUNNING – Correre ti permette di risparmiare sull'abbonamento della palestra, è antistress e ricarica la mente. Quando corriamo all'aria aperta consumiamo più calorie e grazie ai dislivelli alleni la muscolatura migliorando la resistenza.



10 NORDIC WALKING – Migliora la postura e ti permette di fortificare la muscolatura: grazie al nordic walking puoi allenarti ovunque. Punta sulle zone verdi del luogo in cui vivi per il piacere di immergerti nella natura assaporando i colori delle stagioni.