Gli errori che ti fanno aumentare di peso

1 CONDIMENTO – Come spiegano gli esperti, non è tanto il piatto di pasta a far ingrassare, quanto più le dosi di condimento che utilizziamo per insaporirlo. La quantità giusta? Due cucchiaini di olio d'oliva extravergine.



2 PANE, PASTA E… – Se stai per mangiare un piatto di spaghetti, evita di mettere in tavola il pane: dire no alle tentazioni sarà più facile. Sì invece a una porzione di verdura da abbinare con la pasta.



3 SALE – Quanto sale utilizzi? Impara a ridurre le quantità e, quando puoi, evita di utilizzarlo: su verdure, carne e pesce non serve. Con la pasta sostituisci con il peperoncino, prezioso per la pressione.



4 CARBOIDRATI – Una quantità eccessiva di carboidrati rischia di far aumentare la fame e i sintomi di stanchezza già dopo un paio d'ore dal suo consumo. Meglio evitare pasta e dolci in un unico pasto: il sovraccarico di zuccheri si trasforma in adipe.



5 OLIO E BURRO – Mai insieme: soffritti con olio e burro appesantiscono il lavoro del fegato. Cerca di prediligere l'olio extravergine di oliva a crudo.



6 COLAZIONE AL BAR – Hai mai notato che un paio d'ore dopo il solito cappuccino con il cornetto hai già fame? Abituati a fare colazione a casa e al bar opta per un caffè, aiuta la diuresi e ha effetto drenante: aggiungi un bicchiere d'acqua e due o tre mandorle in modo da evitare il classico buco allo stomaco.



7 SOFFRITTO – Per rendere più leggero il soffritto usa qualche cucchiaio d'acqua al posto dell'olio, poi aggiungi cipolla e aglio. Infine, versa l'olio a crudo. I sapori sono intatti e il benessere ci guadagna.



8 FORMAGGI – Attenzione all'abuso di latticini: spesso finiamo per metterli ovunque. Impara a giocare con i sapori utilizzando spezie, erbe aromatiche e semi, ricchi di antiossidanti. Ricorda che è bene evitare il consumo di carne, pesce e formaggi insieme in un unico pasto.



9 ORA DELLA MERENDA – Spesso siamo convinti che lo spuntino di metà mattina o la merenda possano far ingrassare. Sbagliato: scegli alimenti freschi e leggeri come lo yogurt e la frutta, ricca di vitamine, fibre e acqua.



10 QUANTO ASSAGGI? – Se desideri dimagrire inizia a essere sincera nei confronti di te stessa e impara a osservarti. Ci sono giornate in cui non facciamo che continuare a spizzicare e passiamo dal biscotto alla caramella per finire con cene e pranzi. La vecchia regola di evitare il fuori pasto è ancora valida. Concediti merenda e spuntino, ma evita di mangiare in continuazione per tutto il giorno.