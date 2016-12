Germogli, integratori naturali da aggiungere alle insalate

07:00 - I germogli di alcune piante, dei cereali e dei legumi in particolare, sono molto interessanti dal punto di vista nutrizionale. Queste baby-piante, infatti, son ricche di vitamine, sali minerali e altre sostanze – tra cui gli ormoni della crescita – normalmente assenti nel seme, cioè la parte che mangiamo solitamente. Si trovano al supermercato ma si possono coltivare anche in casa. Non tutti i germogli, però, sono ugualmente validi per l’alimentazione: alcuni, come quelli delle patate, non vanno mangiati perché contengono sostanze potenzialmente tossiche. Vediamo, allora, su quali puntare e quali, invece, vanno evitati.

Cosa contengono

Proteine, vitamine e minerali che fanno dei germogli uno degli integratori alimentari più naturali ed energetici. A differenza dei semi, i germogli hanno un maggior contenuto di vitamina C e di clorofilla, una sostanza dalle proprietà antiossidanti e ossigenanti.



A chi sono consigliati e a chi no

Dato che possono risultare stimolanti del sistema nervoso al punto che, nelle persone particolarmente sensibili, possono provocare ipereccitabilità. Per questo motivo è bene contenerne il consumo se si soffre di insonnia, ipertensione o palpitazioni cardiache. Sono invece consigliati soprattutto in caso di astenia, debolezza sessuale, mancanza di tono muscolare, deperimento organico e demineralizzazione, tendenza all’ipotiroidismo e alla depressione.



Germogli di cereali

I germogli di grano sono particolarmente ricchi di vitamina A, E e vitamine del gruppo B. Tra queste è presente in piccolissime quantità anche la vitamina B12, solitamente assente nei vegetali. Questi germogli forniscono inoltre proteine, zuccheri semplici e sali minerali, in particolare magnesio, fosforo e zinco. Proprietà simili ha anche il grano kamut, un po’ più calorico e ricco di proteine del grano. I germogli di segale, orzo, avena e miglio sono particolarmente ricchi di sali minerali, di vitamina E e di vitamine del gruppo B.



La quinoa è invece il cereale più ricco dal punto di vista proteico. I germogli di grano saraceno (che però tecnicamente non è un cereale) sono particolarmente ricchi di vitamine del gruppo B, di potassio, fosforo e calcio. Sono inoltre ricchi di leticina, utili per abbassare i livelli del colesterolo “cattivo” o Ldl, e di rutina, che rinforza i vasi sanguigni e regolarizza la pressione. A questi germogli si attribuisce anche virtù antisettiche.



Germogli di semi oleosi

Quelli ottenuti dai semi di girasole sono ricchi di vitamine e di proteine, ma soprattutto di minerali: ferro, rame, potassio, magnesio, calcio e fosforo. I semi di sesamo apportano soprattutto calcio. È preferibile non farli germinare a lungo (non più di un giorno o due), perché potrebbero assumere un sapore un po’ amaro.



Germogli di legumi

In generale, i legumi sono un po’ più difficili da far germogliare e possono risultare un po’ indigesti se consumati crudi, per cui può essere utile in questi casi prevedere una breve cottura al vapore (in particolare, ceci e lenticchie). I germogli sono ottime fonti di proteine, minerali e vitamina C.



Il fieno greco e l’alfa-alfa sono vere e proprie miniere di elementi nutritivi, in quanto garantiscono, tra l’altro, ottimi apporti di potassio, ferro, fosforo, magnesio e vitamina D. I germogli alfa-alfa sono ricchi anche di calcio, vitamina A, vitamina E e vitamina K. Forniscono, inoltre, zinco e selenio.



Di verdura

È importante specificare che questi germogli sono ottenuti direttamente dai semi di alcune verdure, cioè non si tratta di quelli che possono spuntare spontaneamente sugli ortaggi “invecchiati”. I germogli di ravanello hanno un sapore marcato e sono particolarmente indicati per stimolare le funzioni di fegato e reni, oppure durante le malattie da raffreddamento, in quanto hanno la proprietà di sviluppare calore e sono particolarmente ricchi di vitamina C.



I germogli di cavoli e broccoli si possono utilizzare quando raggiungono una lunghezza di 3-4 cm e hanno virtù immunostimolanti (cioè rinforzano il sistema di difese naturali dell’organismo). Sono inoltre ricchi di vitamina A, vitamina C e minerali. I germoglietti ottenuti facendo germinare cipolla e aglio sono ricchi di clorifilla, di enzimi, di vitamine e di minerali; svolgono anche funzioni antisettiche e antinfiammatorie. Vanno fatti germinare più a lungo degli altri semi (una o due settimane) e sono pronti da utilizzare quando raggiungono la lunghezza di 3-4 cm.



No a quelli di patata

I germogli che nascono sulle patate risultano tossici per la presenza di solanina. L’intossicazione che si può verificare per il consumo di patate verdi o germogliate, quindi ricche di appunto di solanina, è comunque molto rara e si manifesta entro poche ore dall’ingestione con dolori addominali, prostrazione e altri sintomi che in genere, però, non comportano seri rischi.



Per evitare problemi è necessario agire con buonsenso e non consumare patate che siano germogliate troppo. In genere, se sulla patata ci sono pochi germogli appena accennati: basta toglierli prima di usarla. In ogni caso, come accade per diverse sostanze tossiche, anche la solanina viene in parte inattivata dalla cottura.