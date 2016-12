Frutta di stagione: il potere antiossidante dei lamponi

CONCENTRATO DI VIRTÙ – Il contenuto di bioflavonoidi, vitamina A e C presente nel lampone contribuisce a rafforzare i vasi sanguigni e migliorare le difese dell'organismo, contrastando lo stress ossidativo. Il potere antiossidante del lampone lo rende un elisir in grado di aiutare la rigenerazione della pelle, combattere i danni nell'invecchiamento precoce e favorire la depurazione dell'organismo.



USA LE FOGLIE – Dei lamponi sono preziosi i frutti, ma anche le foglie, che possono essere raccolte durante la bella stagione. Falle seccare e conservale in un barattolo o un sacchetto, oppure acquista il prodotto in un'erboristeria di fiducia. La tisana a base di foglie di lampone cura le infiammazioni, abbassa il livello degli zuccheri nel sangue e aiuta a regolarizzare il ciclo mestruale.



ALLEATO DELLE DONNE – Il lampone può dare sollievo a numerose problematiche femminili, quali dismenorrea, disturbi correlati alla menopausa e alla gravidanza, tensione mammaria, nausea e ritenzione idrica. Tradizionalmente, la tisana a base di foglie di lampone veniva somministrata alle donne vicine al parto, perché si riteneva che questo frutto contribuisse a rilassare l'utero.



EFFETTO DETOX – Se desideri preparare una bevanda sana dall'effetto detox, prepara una tisana e conservala in una bottiglia in frigo, per qualche giorno. Puoi sorseggiarla durante la giornata, usarla come collutorio oppure fare impacchi sulla pelle. Grazie alle proprietà antinfiammatorie e astringenti, il lampone migliora l'epidermide, calma le irritazioni e favorisce l'eliminazione delle tossine.



DIETA PER LA PELLE – Via libera a insalate di frutta e merenda a base di lamponi freschi, yogurt e una manciata di frutta secca, ricca di magnesio e Omega Tre. In commercio trovi il lampone sotto forma di ingrediente per decotti e tisane, integratore o gemmoderivato, in gocce, da assumere lontano dai pasti, in grado di riequilibrare il sistema ormonale femminile.