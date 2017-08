Estate: stagione di leggerezza per la mente e per il corpo

1 - TEMPO PER TE – Lo stress è un vero veleno che acuisce numerosi disturbi, persino la cellulite. Le vacanze sono il momento giusto per staccare la spina e disintossicarsi. Ferma il ritmo delle giornate, dedicati a quello che ti piace, smetti di essere perfezionista e lasciati andare. Ricordati di bere abbondantemente, dormi quanto desideri e impara a dire no quando qualcuno ti chiede un impegno che ti sembra eccessivo.



2 - LE GIOIE DELLA TAVOLA – Se ti piace cucinare, dedica un po’ di tempo a sperimentare nuove ricette. Esplora i mercatini orto frutticoli, scegli frutta e verdura freschi di stagione, o altri alimenti di qualità, e prepara piatti semplici e freschi. Assaggia i prodotti e i piatti tipici locali.



3 - LEGGI POSITIVO – Ti piace avere un libro in mano? I pomeriggi in spiaggia sono il momento ideale per darsi a una buona lettura. Per rilassarti davvero, punta su storie positive e su argomenti in grado di rilassarti.



4 - FAI MOVIMENTO – Cerca di passare più tempo che puoi al’aria aperta: migliorerai il tono del tuo umore, incrementerai i livelli di vitamina D e darai una scossa al sistema immunitario. Le belle giornate sono il momento ideale per camminare, andare in bicicletta, correre oppure per nuotare e fare sport. L’attività fisica libera endorfine e favorisce il rilassamento. Se fa molto caldo, scegli le prime ore del mattino per fare moto, oppure scegli attività da svolgere nell’acqua. Oltre al nuoto puoi puntare sull’acqua gym o su uno dei nuovi fitness “bagnati”



5 - IMPARA A DIRE STOP – Anche se ti sembra che il peso del mondo sia tutto sulle tue spalle, ricordati che tutto può andare avanti anche senza di te. Controlla la tua ansia di avere tutto sotto controllo: ti risparmierai una grande fatica e una fonte di ansia continua. Lascia che i tuoi cari imparino a sbrogliarsela un po’ da soli: le loro risorse potrebbero riservarti delle piacevoli sorprese.



6 - NUOTA – Vai al mare, oppure al lago o, al limite, in piscina. L’acqua ci riporta al benessere che abbiamo sperimentato nel ventre materno. Secondo gli esperti un’ora di galleggiamento è riposante quanto cinque ore di sonno. Il massaggio che l’acqua esercita sul nostro corpo ha anche un effetto drenante e anti-cellulite.



7 – FERMA LA MENTE – E’ anche una questione di disciplina mentale: sforzati di fermare il corso dei pensieri e delle preoccupazioni. Essere troppo concentrati sulle difficoltà non aiuta a superarle: quando hai analizzato le possibili soluzioni, passa all’azione oppure concentra la tua attenzione su qualcosa d’altro, meglio se un pensiero o un’attività piacevole.



8 - HOBBY ANTISTRESS – Dedica un po’ del tuo tempo libero a un’attività rilassante come sferruzzare, colorare un album di art-therapy, curare una pianta fiorita o un piccolo orto-balcone. Usa questa attività come forma di meditazione.



9 – VAI CON LA MUSICA – Aggiungi alla giornata le tue canzoni preferite e scoprirai un nuovo ritmo. Prova a cantare o, meglio ancora, a ballare sui tuoi motivi preferiti: ti sentirai più spensierata e riporterai corpo e mente in equilibrio.



10 – FAI PROGETTI – Sfrutta lo stato d’animo rilassato della vacanza per individuare le fonti di stress, per parlarne in casa con la famiglia e per cercare una soluzione che allenti la tua fatica. Riconoscere un problema è il primo passo per risolverlo.