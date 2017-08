Estate: come idratarsi con gusto e con un occhio alla linea

BERE “GIUSTO” – La bevanda ideale è sempre l’acqua, magari leggermente frizzante per avere quel tocco in più, a cui aggiungere eventualmente una fetta di limone o qualche foglia di menta. Molto buona è anche l’acqua aromatizzata alla frutta: si può preparare anche in casa aggiungendo mirtilli, o una pesca a fettine o altra frutta a scelta a una caraffa di acqua minerale naturale e lasciando riposare sotto un coperchio in frigorifero per una notte. Il mattino successivo basta filtrare la bevanda e il gioco è fatto.



TE’ E TISANE – Preparale la sera, quando fa meno caldo. Usa tè verde deteinato o una tisana alle erbe o alla frutta: puoi sfruttare le proprietà delle erbe per dissetarti e insieme come ausilio per qualche piccolo disturbo. Ad esempio la passiflora, la melissa e il tiglio hanno proprietà rilassanti e possono aiutare a conciliare il sonno, mentre la betulla e i peduncoli di ciliegia sono ottimi per drenare e combattere la cellulite.



ACQUA DA MANGIARE – Frutta e verdura sono ricchissimi di acqua e ottimi alimenti nelle giornate più calde. Sono anche molto ricchi di sali, che si perdono in grande quantità quando si suda molto e che vanno reintegrati per un corretto equilibrio dell’organismo. Meglio scegliere frutta di stagione, privilegiando le varietà povere di calorie a cominciare da melone e anguria, ricchissimi di acqua e con pochi zuccheri. Molto utili anche i vegetali di colore giallo, arancione e rosso, dalle albicocche alle carote e ai pomodori, che contengono betacarotene e favoriscono l’abbronzatura. Infine le zuppe e i minestroni: sono ottimi anche da consumare freddi: basta preparali con qualche ora di anticipo e lasciarli riposare in frigorifero.



INSALATA: Si’, MA… - Attenzione agli ingredienti che scegliamo, per non trasformare un secondo fresco e leggero in una vera bomba calorica. Sì alle verdurine fresche, come lattuga, indivia, rucola e affini, a cui aggiungere pomodori, carote alle julienne, sedano pezzetti di cetriolo e magari fettine di mela o di ananas.. Cautela invece con altri complementi più ricchi, in particolare formaggio, uova sode, cubetti di prosciutto e verdura sott’olio. Attenzione anche al condimento: va bene un cucchiaino di olio extravergine di oliva, misurandolo con cura e non versandolo in abbondanza direttamente nel piatto. Via libera anche alle erbe aromatiche e al succo di limone, mentre è bene evitare il sale.



SUCCHI DI FRUTTA – I succhi in bottiglia o in cartone sono molto zuccherati e della frutta conservano ben poche proprietà. Meglio prepararlo da sé con un estrattore o una centrifuga. Anche un bel frullato (senza aggiunta di zucchero) può essere un ottimo spuntino dissetante e rinfrescante.



A COLAZIONE – Se fa tanto caldo e non ti va il solito caffè, insaporisci uno yogurt con frutta fresca e con un cucchiaio di semi di lino, girasole e papavero. Ti daranno energia e buon umore fino all’ora di pranzo. Puoi anche preparare dell’ottimo latte vegetale, dissetante e light, versando tre dita di fiocchi d'avena in un recipiente con circa mezzo litro d'acqua. Preparalo la sera e lascialo riposare per una notte. La mattina frulla e filtra la bevanda. Puoi anche metterla in bottiglie e conservarla per qualche giorno in frigorifero.