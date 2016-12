Eco-pulizie per una casa pulita e... una salute al top

STOP! – La presenza di benzene, cloroformio e formaldeide, classificata come cancerogena dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrebbe far riflettere meglio sulla scelta dei prodotti per le pulizie. Innanzitutto, è importante tener conto che bastano dosi minime per pulire in modo efficiente. Recenti ricerche hanno evidenziato che tendiamo a utilizzare quantità altissime, eccessive, di prodotto: dimezza le dosi, inciderà sull'ambiente e sulle spese per i detersivi.



ALTERNATIVA GREEN – I prodotti più aggressivi vanno utilizzati una volta ogni tanto, non quotidianamente. Piano cucina macchiato? Puliscilo subito dopo aver cucinato, eliminare le macchie sarà più facile. Puoi preparare uno spray fai da te mescolando acqua, aceto e qualche goccia di olio essenziale, per esempio tea tree oil, in un vecchio contenitore. In alternativa utilizza l'alcool oppure acqua ossigenata, efficace per le pulizie e non inquinante.



BUCATO PROFUMATO – Effetto sbiancante con percarbonato di sodio e acido citrico, ecologico e utile come ammorbidente. Le associazioni consumatori hanno evidenziato la pericolosità di molti prodotti in commercio in cui sono presenti ingredienti che rischiano di creare o acuire i problemi legati alle allergie della pelle. L'ammorbidente non serve, soprattutto nel bucato dei piccoli. Attenzione ai gel disinfettanti per le mani (in realtà, come emerge dai test, non igienizzano) e tutto ciò che contiene profumi: fra i prodotti più a rischio per la salute troviamo deodoranti per ambienti, tossici e inutili.



ARIA PULITA – Secondo gli esperti il metodo più semplice per rinnovare l'aria di casa è anche il più efficace: spalanca le finestre e permetti all'ossigeno di circolare. Trapunte e cuscini sul davanzale, come si faceva un tempo, aiutano a combattere gli acari, che proliferano con il caldo e l'umidità. Vuoi purificare l'ambiente e dare una svolta all'umore? Punta sull'aromaterapia: grazie al potere degli oli essenziali ti bastano un diffusore o un bruciaessenze. Da sperimentare limone e arancio, per favorire allegria e concentrazione, mirto, Neroli oppure tea tree, antibatterico e ottimo anche da versare nel wc (qualche goccia è sufficiente!) per combattere i cattivi odori.