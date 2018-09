E' tempo di merenda: cinque idee golose per smorzare l'appetito

Fatto in casa: il dolce fatto in casa è in assoluto il più gradito, ma naturalmente implica un ulteriore carico di lavoro per noi mamme che già siamo piene zeppe di impegni di ogni genere. Ma non tutti i dolce sono laboriosi da preparare: ci sono torte facilissime e dalla preparazione ultra veloce (come quelle allo yogurt o margherita) che sono buonissime, leggere e sicuramente sane. mentre prepariamo la cena, possiamo accendere il forno, fare l'impasto della torta e infornarla mentre ceniamo. Il profumino sarà il giusto coronamento di una giornata di lavoro e al mattino assaggiare una fetta di torta con il caffelatte e incartarne qualcuna da infilare in zaino e borsa sarà un attimo. Veloce e buona, cosa chiedere di più?



Antica bontà: il pane è un classico intramontrabile. Impossibile resistere all'aroma del pane appena sfornato: quando si diffonde per strada, potremmo respirarlo per ore senza mai stancarci, ma sentendoci "a casa". Perché il pane ha il sapore della famiglia, delle cose buone che fanno bene, della semplicità del gusto più genuino. Possiamo farlo anche in casa, adesso sono disponibili sul mercato farine autolievitanti con miscele curiose e stuzzicanti. Integrale, col sesamo, senza glutine, con le patate, la frutta secca o con le uvette: chi più ne ha, più ne metta. Ottimo da solo, il pane è perfetto con un velo di marmellata, che magari abbiamo fatto da noi con la frutta dell'orto della nonna: una vera bontà. Per molti, o forse per tutti: alzi la mano chi riesce a resistere.



Mix vincente: bella, dolce, colorata, energetica, la frutta è lo spuntino più consigliato dai nutrizionisti, adorata da adulti e bambini. Naturalmente zuccherata, ha il potere di saziare senza appensatire e il suo zucchero, di pronto uso, è ricco di sali minerali e vitamine, preziose per la salute del nostro organismo. Per praticità, possiamo puntare su banane e frutta sbucciata e già a cubetti, avendo l'accortezza di unire un po' di succo di limone per non farla annerire. Gusto e praticità, un mix perfetto.



Punta sul salato: se il dolce non è di nostro gradimento, o preferiamo variare nel corso della serttimana i sapori per stuzzicarci un po', invece che saziarci con pizzette e focacce (che sono buonissime, ma la dieta diventa un antico ricordo!) possiamo puntare per esempio sul formaggio. Un bel pezzo di parmigiano, qualche cracker e acqua a volontà: un intervallo all'insegna del gusto e della sana alimentazione che sicuramente farà contenti tutti, anche i più esigenti in fatto di alimentazione sana.



Nonsolofresco: un altro grande classico è lo yogurt. Preferiamo sempre quello bianco e aggiungiamo noi gli altri ingredienti per ottenere una merenda gustosa e salutare. Noci e frutta secca sono perfetti per fare scorta di energia senza esagerare coi grassi, ma anche la frutta fresca a pezzetti è gradita, oppure ancora possiamo ricorrere alla frutta disidrata, magari scegliendo quella più esotica come cocco o papaia; se avanza della marmellata fatta in casa possiamo unirla allo yogurt per ottenere una crema dolce e appetitosa, se abbiamo delle tavolette di cioccolato possiamo spezzettarle dentro allo yougurt per dare golosità alla merenda. Il consiglio furbo? Compriamo delle vaschette per alimenti con tappo ermetico, versiamo lo yogurt e uniamo gli ingredienti che avremo scelto per la giornata: se la fantasia non manca, potremo davvero sbizzarrirci per portare con noi o dare ai nostri bambini uno spuntino sempre diverso e semplicemente gustoso.