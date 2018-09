Drena i liquidi in eccesso con le erbe officinali Istockphoto 1 di 6 Istockphoto 2 di 6 Istockphoto 3 di 6 Istockphoto 4 di 6 Istockphoto 5 di 6 Istockphoto 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un fine settimana all'insegna dell'aria aperta e della salute? Perché no, potrebbe essere proprio una gita in montagna l'occasione giusta per fare scorta di erbe officinali dalle mille virtù: favoriscono infatti la fisiologica funzionalità depurativa dell’organismo, il drenaggio dei liquidi in eccesso oltre a favorire la normale funzionalità delle vie urinarie.



Ginepro: i galbuli di ginepro sono un autentico toccasana per l’apparato digerente. Dalle indiscusse proprietà digestive, le bacche hanno un sapore forte e aromatico. Le galbule, ovvero i falsi frutti, maturano molto lentamente quindi assumono varie colorazioni, dal verde al blu, a seconda del grado di maturazione. L’olio essenziale che si ricava dalle bacche ha un effetto stimolante della digestione, è diuretico e disinfettante delle vie urinarie, oltre che essere indicato come antireumatico perché favorisce l’eliminazione dell’acido urico e delle tossine. Un vero toccasana dunque, da utilizzare soprattutto nel cambio di stagione quando il nostro organismo ha bisogno di rimettersi in pista per affrontare al meglio i mesi più freddi. Mai senza!



Tarassaco: il suo caratteristico fiore giallo è forse tra i più conosciuti ed inconfondibile ed è noto fin dall'antichità per le sue proprietà depurative e disintossicanti. La parte più pregiata e ricca di principi attivi è costituita dalle radici, ma i fiori sono perfetti se utilizzati per infusi o tisane. Le radici del tarassaco sono utili per il fegato e la cistifellea, ma anche per i reni in quanto ottime per la diuresi. Le proprietà detossificanti e diuretiche sono ideali in caso di ritenzione idrica, ma il tarassaco è utilissimo anche per contrastare l'ipercolesterolemia, perché aiuta il fegato ad eliminare i grassi in eccesso. Se ancora non basta, occorre sapere che le radici del tarassaco favoriscono la digestione e hanno un leggero effetto lassativo: perfette quindi per chi ha un metabolismo lento o per chi vuole perdere peso. Da provare.



Cardo mariano: un vero amico per la salute del nostro fegato è il cardo mariano, che cresce spontaneamente in tutta l'area del Mediterraneo e rappresenta da sempre un rimedio naturale di indiscussa efficacia. L’effetto benefico sul fegato, oltre che essere protettivo rispetto agli agenti tossici quali ad esempio alcol e fumo, è anche a livello di rigenerazione cellulare ed è particolarmente indicato per un effetto detox. Oltre a depurare, il cardo mariano è perfetto come antiossidante, perché contrasta i radicali liberi, e come tonificante per i vasi sanguigni, regalando un’azione benefica al sistema cardiocircolatorio. Un vero elisir naturale per la buona salute e il funzionamento del nostro organismo. Mai senza.