Dieta d'autunno: i cibi da portare a tavola

07:00 - Quando la bella stagione lascia posto ai primi freddi il bioritmo si modifica: c'è voglia di cibi caldi e comfort food eppure mai come in questo periodo abbiamo bisogno di rafforzare le difese immunitarie curando corpo e mente. Per questo è importante scegliere i prodotti giusti, sperimentare ricette che sappiano prendersi cura del nostro benessere a 360° e non dimenticare che... anche l'effetto psicologico è importante.

Quando arriva l'autunno la luce diminuisce e il freddo aumenta: a differenza del periodo estivo tendiamo a muoverci meno e l'attività fisica si riduce limitandosi alle ore dedicate alla palestra. Passeggiate all'aria aperta e bagni di luce influiscono notevolmente sia sul benessere del corpo, sia sul metabolismo: insieme alla dieta possono contribuire a affrontare l'autunno con energia.



Cosa metti in tavola? È il periodo delle zuppe: scegli verdura di stagione, per esempio la zucca e prepara piatti semplici e gustosi come una crema da rendere voluttuosa e profumata grazie a un rametto di rosmarino. L'alleato che ti semplifica la vita è il frullatore a immersione: semplice e pratico ti consentirà di creare in poco tempo passati e vellutate, graditi anche ai più piccoli. Ti basta tagliare e cuocere le verdure, poi frullare il tutto; non dimenticare che è meglio utilizzare poca acqua in modo da evitare di disperdere le vitamine. Vuoi rendere originale una zuppa di verdure o piselli? Una volta ogni tanto aggiungi un cucchiaino di pesto: darà un aroma speciale.



Le erbe aromatiche aiutano a rallegrare i piatti con i sapori che ricordano la bella stagione: basilico, rosmarino, alloro, timo e maggiorana sono ottimi su carne e pesce, ma aggiungono sapore anche a sughi e minestre. Se la tua casa è abbastanza calda posiziona le piantine su una mensola ricca di luce: all'occorrenza potrai utilizzare qualche foglia fresca per le tue ricette quotidiane. Non far mancare aglio e cipolle, antibiotici naturali in grado di aumentare la resistenza alla fatica e proteggere il corpo dalle infezioni. Per rendere più leggera la preparazione del sugo puoi preparare un soffritto a base d'acqua: se assunto una volta cotto l'odore dell'aglio tende a sparire, invece la cipolla, tagliata a fettine sottili, è ottima anche a crudo in un'insalata da rendere più vivace grazie a funghi freschi, noci e pezzi di mela.



I funghi presentano un elevato contenuto di acqua, pochi zuccheri e grassi, oltre a favorire la diuresi: l'importante è scegliere una cucina semplice, che sappia esaltarne il profumo evitando eccessivi fritti. Abbina i funghi ad aglio, olio e prezzemolo, daranno vita a piatti leggeri e ricchi di sapore. Se hai poco tempo sfrutta il weekend. Grazie a contenitori per il ghiaccio maxi per alimenti, potrai preparare e congelare zuppe e minestre in modo da averle pronte più facilmente nei giorni in cui sei di corsa. Puoi abbinare la carezza calda del passato di verdure a una focaccine di farina integrale o pane con semi di zucca, lino e papavero: prepararli a casa è facile e durante le giornate di pioggia può essere un hobby per il weekend da fare insieme al resto della famiglia.



Nei mercati iniziano a comparire broccoli e cavolfiore: deliziosi cotti al vapore o in una padella con poca acqua, sono ottimi come secondo, presentati con un filo d'olio extravergine, oppure insieme alla pasta con una spolverata di peperoncino, che terrà lontano raffreddore e mal di gola. Spinaci e carote e cavolini di Bruxelles, ottimi nei minestroni, costituiscono un secondo salutare. Per nutrire la voglia di calore prepara verdure come indivia belga e finocchio al forno: in questo periodo in cui le temperature scendono abbiamo bisogno di alimenti in grado di alzare la temperatura interna senza appesantire e creare l'effetto di un abbraccio. Sai che la zucca è ottima anche al forno? Basta posizionarla sulla carta apposita insieme a rametti di rosmarino.



Crea un'insalata diversa dal solito con verze e cavoli: ti basta scottare qualche foglia di acqua bollente, tagliare a fette sottili, poi condire con olio e aceto. Come insegnano le tradizioni nordiche le patate possono essere un contorno versatile: cotte nella brace o lessate, sono ottime schiacciate insieme a qualche cubetto di formaggio oppure semplicissime, con un filo d'olio, come contorno di una zuppa calda con cui scaldarsi durante la sera, dopo una faticosa giornata al lavoro.



Erbette e cicoria? Per condirle aggiungi il peperoncino: insieme a spezie come curcuma, zafferano e pepe sono in grado di vivacizzare i piatti e aumentare le difese dell'organismo prevenendo malesseri di stagione e influenza. Come dimenticare i legumi? Lenticchie, fagioli e ceci possono essere cotti e degustati con la polenta, ma sono deliziosi anche in insalata conditi con olio e cipolla, oppure frullati: una crema alternativa da spalmare sui crostini per un happy hour che pensa al benessere.



Per merenda cachi, nocciole e castagne ci ricordano la vita nei boschi e il sapore intenso della frutta di questo periodo, ricca di nutrimento e intensamente colorata. Se hai cali di energia tieni in borsa un frutto: pere, uva, mele e mandarini aiutano a spezzare la fame; inoltre mangiare 3-4 noci a lungo termine apporta effetti benefici al sistema cardiovascolare. Arance, kiwi e melograno, che possiede importanti proprietà ossidanti, aiutano la vitamina C: una spremuta fresca o il frullato possono essere un modo salutare e coloratissimo per iniziare la giornata con una colazione ricca di energia a cui abbinare cereali integrali, come avena e segale, insieme a miele, tè caldo e yogurt.