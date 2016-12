Dieta alcalina: dieci regole base per restare in forma mangiando

Cibi sì, cibi no, principi e dubbi: tutto ciò che devi saper su questo regime studiato per tenere sotto controllo il tasso di acidità del corpo e su cui i pareri sono contrastanti. Se i detrattori sostengono infatti che non esista alcuna evidenza scientifica al riguardo, gli entusiasti evidenziano i molti benefici della dieta alcalina. Secondo gli ultimi studi sarebbe sostanzialmente impossibile modificare il pH dell'organismo in modo sostanziale, tuttavia alcuni dei principi prescritti in questo regime, come il consumo di verdure crude, ricche di antiossidanti, e la minore assunzione dei latticini, sarebbero abitudini più che positive: utili per il benessere del corpo. Abbiamo stuzzicato la tua curiosità? Ecco 10 regole base a cui ispirarti.